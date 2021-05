主席獻辭：太空回望 願「藍色彈珠」無恙——記於《明報》創刊62周年 世界華文媒體董事局主席、拿督斯里張翼卿醫生

「藍色彈珠」顯示地球約四分之三是海洋,整體呈蔚藍色,人們看到這張照片,都說地球美極了。歲月流逝,時光荏苒,無論人類在地球上有什麼搞作,「藍色彈珠」仍然是美麗誘人。不過,當下在太空回望這顆「藍色彈珠」,對於地球正在發生的事情,或許有另一番體會。

這些年,美國國家航空航天局(NASA)發表「藍色彈珠」的最新照片,都會特別指出南極和北極的冰川、浮冰之變化,冰川持續融化、退縮,浮冰在一定海域融化,再也見不到白冰點點。即是說,太空鏡頭下的「藍色彈珠」持續在變,這是氣候暖化的結果。

除了極少數人士基於經濟和政治利益,否認地球暖化以外,絕大多數人都認識到氣候繼續暖下去,南極和北極的冰會加速融化,水平線上升,低窪地帶逐漸被淹沒,部分島國或將不復存在;另外是水溫上升,導致海洋生態改變;變暖導致農作物歉收,隱伏糧食危機;極端天氣已經頻繁出現超級颱風,高溫誘發特大森林山火,逐漸成為常態……在在都威脅着人類生存。

4月下旬,美國總統拜登召開全球峰會,與會各國領袖就減排作出承諾,避免地球暖化出現不可逆轉局面。這是好事,希望保護地球不再出現周折,大國角力不會藉減排搞政治操作,確保大家衷誠合作,保護地球。總之,「藍色彈珠」不再增加藍色,應該是人類共識,堅持落實減排、發展可再生能源,地球就可以繼續成為人類安居之所。

「藍色彈珠」色調變化,折射氣候暖化地球告急,不過,有些海洋危機,在太空即使透過最精密鏡頭,也看不出來。日本決定把福島核電廠數以百萬噸核廢水,排放海洋,對於海洋生態、食物鏈的影響,備受關注。日本政府聲稱核廢水經過稀釋、達到安全標準之後才會排放,個別高層官員甚至說經過稀釋處理的核廢水,可以飲用云云,以此應對批評。只是,福島核廢水相關數據,包括有哪些放射物質、含量如何監察,日本政府一直諱莫如深,排放時是否接受特別是鄰近國家參與監察等,亦沒有交代和回應。這麼大量核廢水排放到海洋,歷來罕見,處理不妥當,對於海洋生態會帶來不能逆轉的破壞,日本政府有責任以最大透明度和最大承擔,妥善處理。

新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情爆發將近一年半,全球運作仍然陷於半停頓狀態,各國之間不能隨意往來,一些國家隨着疫情起伏,仍須封城甚至封國;雖然科學家研究出安全有效疫苗,但是各國民衆接種疫苗進度差別甚大,全球防疫抗疫處於不平衡狀態,人類在新冠病毒面前,正如世界衛生組織所說「Nobody is safe until everyone is safe」這句話,是正確描述。另外,變種病毒蔓延全球,印度疫情演變至災難級別,除了防控措施疏漏之外,變種病毒被認為是主要元兇。疫情使得一些國家經濟大幅倒退,設若變種病毒成為疫情拐點,在疫苗初見成效之際,全球整體疫情因而再度惡化,人類命運前路,更加坎坷難行了。

新冠疫情從爆發迄今,一些國家應對不乏政治操作,發展到現在,相關情况更被用作外交、大國角力與地緣政治工具,機關算盡,就是不肯衷誠合作,未能從人類命運共同體的高度,引領集中力量對付病毒。變種病毒來勢洶洶,人類能否擺脫新冠病毒折磨,端視是否開誠布公,緊密聯手應對疫情。新冠病毒是人類共同敵人,徹底打敗它,人類才有希望。

除了氣候變異、核廢水污染海洋、新冠疫情未知伊于胡底之外,中國與美國角力和觸及的南海、台海情勢,關乎全球安定,以至亞洲能否繼續和平發展。

美國為了遏制中國崛起,保住全球主導地位,已經制定全方位戰略,與中國競爭。拜登就任美國總統超過4個月,中美關係未見好轉,他在特朗普當權時對中國極限施壓的基礎上,保持高壓態勢,即使如貿易戰傷中國一千,自損八百,美國仍然視為籌碼,未見尋求調整之意;就科技、金融部署與中國逐步脫鈎;操作新疆人權議題,對中國發起猛烈攻擊;特別是在南海和台海增加軍事部署,擺出挑釁姿態,加強對中國施壓,已經使南海和台海成為爆發軍事衝突熱點,東亞會否陷於戰火?使人忐忑不安。

中美是擁核大國,若走向軍事對抗,將是全球噩夢,兩國有責任確保世界免於戰禍、並促進經濟繁榮。美國朝野「敵視」中國,眼前難以扭轉,但是兩國以至各國都知道,中美走向對抗,會禍及全球,即使中美未至於對抗,只要不合作,許多問題也不能解決。中國和美國有責任保持對話,尋求在一些領域和事務合作,藉此建立互信,解決問題並就中美關係穩定,創造條件。當下,中美領導減排降暖,保護地球;聯手終結新冠疫情,讓全球回復常態往還,符合全球利益,兩國應有廣泛合作空間。

18年前,中國「太空英雄」楊利偉乘搭「神舟五號」遨遊太空之後,在一次交流會上分享感受說:「在太空,可以看到地球上的海岸線、山和雲,非常美麗,是一種寧靜、深邃和安詳的美麗,你會同時感受到人類的渺小和偉大,比在地球上更眷戀這個人類搖籃,我們要好好保護她。」時局紛亂,世事蜩螗,「藍色彈珠」有點金玉其外况味。以往,人類憑智慧克服各種困難,創造了文明,今時今日人類積累了更多智慧,我相信有能力走出困局並使「人類搖籃」繼續成為文明演進之所託、所繫。

太空人俯瞰地球,是遠距離欣賞,新聞工作者視角不一樣,是近距離直觀全球和身邊發生的事,如實報道,提供資訊,協助人們認知事態;針砭時弊,坦率建言,發揮振聾發聵職能。《明報》創刊以來,見證着世局風雲跌宕,時情潮起潮落,於此全球動盪不安、榮枯未明之際,我相信明報人會繼續堅持獨立、客觀、公正、持平原則,不偏不倚,竭盡所能為讀者提供信息和意見。願「藍色彈珠」安好無恙。

(《明報》62周年)