主席獻辭：太空回望 願「藍色彈珠」無恙——記於《明報》創刊62周年 世界華文媒體董事局主席、拿督斯里張翼卿醫生

「藍色彈珠」顯示地球約四分之三是海洋，整體呈蔚藍色，人們看到這張照片，都說地球美極了。歲月流逝，時光荏苒，無論人類在地球上有什麼搞作，「藍色彈珠」仍然是美麗誘人。不過，當下在太空回望這顆「藍色彈珠」，對於地球正在發生的事情，或許有另一番體會。

這些年，美國國家航空航天局（NASA）發表「藍色彈珠」的最新照片，都會特別指出南極和北極的冰川、浮冰之變化，冰川持續融化、退縮，浮冰在一定海域融化，再也見不到白冰點點。即是說，太空鏡頭下的「藍色彈珠」持續在變，這是氣候暖化的結果。

除了極少數人士基於經濟和政治利益，否認地球暖化以外，絕大多數人都認識到氣候繼續暖下去，南極和北極的冰會加速融化，水平線上升，低窪地帶逐漸被淹沒，部分島國或將不復存在；另外是水溫上升，導致海洋生態改變；變暖導致農作物歉收，隱伏糧食危機；極端天氣已經頻繁出現超級颱風，高溫誘發特大森林山火，逐漸成為常態……在在都威脅着人類生存。

4月下旬，美國總統拜登召開全球峰會，與會各國領袖就減排作出承諾，避免地球暖化出現不可逆轉局面。這是好事，希望保護地球不再出現周折，大國角力不會藉減排搞政治操作，確保大家衷誠合作，保護地球。總之，「藍色彈珠」不再增加藍色，應該是人類共識，堅持落實減排、發展可再生能源，地球就可以繼續成為人類安居之所。

「藍色彈珠」色調變化，折射氣候暖化地球告急，不過，有些海洋危機，在太空即使透過最精密鏡頭，也看不出來。日本決定把福島核電廠數以百萬噸核廢水，排放海洋，對於海洋生態、食物鏈的影響，備受關注。日本政府聲稱核廢水經過稀釋、達到安全標準之後才會排放，個別高層官員甚至說經過稀釋處理的核廢水，可以飲用云云，以此應對批評。只是，福島核廢水相關數據，包括有哪些放射物質、含量如何監察，日本政府一直諱莫如深，排放時是否接受特別是鄰近國家參與監察等，亦沒有交代和回應。這麼大量核廢水排放到海洋，歷來罕見，處理不妥當，對於海洋生態會帶來不能逆轉的破壞，日本政府有責任以最大透明度和最大承擔，妥善處理。

新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發將近一年半，全球運作仍然陷於半停頓狀態，各國之間不能隨意往來，一些國家隨着疫情起伏，仍須封城甚至封國；雖然科學家研究出安全有效疫苗，但是各國民衆接種疫苗進度差別甚大，全球防疫抗疫處於不平衡狀態，人類在新冠病毒面前，正如世界衛生組織所說「Nobody is safe until everyone is safe」這句話，是正確描述。另外，變種病毒蔓延全球，印度疫情演變至災難級別，除了防控措施疏漏之外，變種病毒被認為是主要元兇。疫情使得一些國家經濟大幅倒退，設若變種病毒成為疫情拐點，在疫苗初見成效之際，全球整體疫情因而再度惡化，人類命運前路，更加坎坷難行了。

新冠疫情從爆發迄今，一些國家應對不乏政治操作，發展到現在，相關情况更被用作外交、大國角力與地緣政治工具，機關算盡，就是不肯衷誠合作，未能從人類命運共同體的高度，引領集中力量對付病毒。變種病毒來勢洶洶，人類能否擺脫新冠病毒折磨，端視是否開誠布公，緊密聯手應對疫情。新冠病毒是人類共同敵人，徹底打敗它，人類才有希望。

除了氣候變異、核廢水污染海洋、新冠疫情未知伊于胡底之外，中國與美國角力和觸及的南海、台海情勢，關乎全球安定，以至亞洲能否繼續和平發展。

美國為了遏制中國崛起，保住全球主導地位，已經制定全方位戰略，與中國競爭。拜登就任美國總統超過4個月，中美關係未見好轉，他在特朗普當權時對中國極限施壓的基礎上，保持高壓態勢，即使如貿易戰傷中國一千，自損八百，美國仍然視為籌碼，未見尋求調整之意；就科技、金融部署與中國逐步脫鈎；操作新疆人權議題，對中國發起猛烈攻擊；特別是在南海和台海增加軍事部署，擺出挑釁姿態，加強對中國施壓，已經使南海和台海成為爆發軍事衝突熱點，東亞會否陷於戰火？使人忐忑不安。

中美是擁核大國，若走向軍事對抗，將是全球噩夢，兩國有責任確保世界免於戰禍、並促進經濟繁榮。美國朝野「敵視」中國，眼前難以扭轉，但是兩國以至各國都知道，中美走向對抗，會禍及全球，即使中美未至於對抗，只要不合作，許多問題也不能解決。中國和美國有責任保持對話，尋求在一些領域和事務合作，藉此建立互信，解決問題並就中美關係穩定，創造條件。當下，中美領導減排降暖，保護地球；聯手終結新冠疫情，讓全球回復常態往還，符合全球利益，兩國應有廣泛合作空間。

18年前，中國「太空英雄」楊利偉乘搭「神舟五號」遨遊太空之後，在一次交流會上分享感受說：「在太空，可以看到地球上的海岸線、山和雲，非常美麗，是一種寧靜、深邃和安詳的美麗，你會同時感受到人類的渺小和偉大，比在地球上更眷戀這個人類搖籃，我們要好好保護她。」時局紛亂，世事蜩螗，「藍色彈珠」有點金玉其外况味。以往，人類憑智慧克服各種困難，創造了文明，今時今日人類積累了更多智慧，我相信有能力走出困局並使「人類搖籃」繼續成為文明演進之所託、所繫。

太空人俯瞰地球，是遠距離欣賞，新聞工作者視角不一樣，是近距離直觀全球和身邊發生的事，如實報道，提供資訊，協助人們認知事態；針砭時弊，坦率建言，發揮振聾發聵職能。《明報》創刊以來，見證着世局風雲跌宕，時情潮起潮落，於此全球動盪不安、榮枯未明之際，我相信明報人會繼續堅持獨立、客觀、公正、持平原則，不偏不倚，竭盡所能為讀者提供信息和意見。願「藍色彈珠」安好無恙。

（《明報》62周年）