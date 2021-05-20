港聞

港聞二

關節置換年輕化 運動劇烈過重增風險

【明報專訊】港大醫學院矯形及創傷外科學系前年1月引入機械臂輔助關節置換技術，有助提升全髖關節置的假體放置準確度至98％，增加假體關節使用壽命。截至上月底，港大在瑪麗醫院進行了317宗相關手術，當中約17%患者為60歲以下。港怡醫院關節置換中心總監忻振凱稱，關節退化近年年輕化，經常做劇烈運動或身體過重等都是風險因素，有愛踢足球的交通警51歲已須換膝關節。

17%患者60歲下 五旬交警術後兩月可騎車

51歲的方先生任職交通警，體重約200磅，亦經常踢足球，他3年前感覺到膝蓋無力及痠痛，右膝尤其嚴重，亦有「O形腳」，步行及上落樓梯均感辛苦。他最初以為普通發炎靠止痛藥止痛，同時憂人工關節或只能使用約10年，打算待年紀更大時才換，及後病情轉差，遂於3月底接受以機械臂輔助的膝關節置換手術。

手術至今約兩個月，方先生稱康復理想，可騎電單車及外勤。主治的中心總監忻振凱稱，病人手術完成當天已可下牀，並利用輔助器步行，留醫5天後出院毋須拐杖，一般術後一個月可康復七至八成，完全康復則需半年以上。

機械臂施術更精準 較套餐價貴4萬

忻振凱稱，以往關節置換手術患者大多是60、70歲等長者，近年不少60歲以下患者，或因常做劇烈運動、過重或職業而出現問題。他稱傳統手術由人手截骨及植入假體，依賴醫生經驗；而機械臂手術會先做3D電腦掃描關節，由機械臂截骨，誤差較小。採用較耐用的非骨水泥假體可使用20至30年。港怡關節置換中心3月以有關技術進行首宗關節置換手術，至今完成3宗。

港怡醫院關節置換手術套餐介乎約15萬至逾27萬元，院方稱，使用機械臂技術較套餐貴4萬元，要再了解其他同類手術患者復康時間，再決定是否將該技術納入套餐收費。

相關字詞﹕關節置換 港怡醫院 港大醫學院

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