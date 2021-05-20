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港怡未答套餐比率達標否 稱努力中 廉價批地條款須逾半套餐收費 病人組織籲重新招標

【明報專訊】啟用4年的港怡醫院獲政府廉價撥地營運，簽約時承諾每年最少有51%住院病牀日數是套餐收費。港怡執行總裁曾慶亷被問及現時港怡套餐比率是否達標，他未有明確回應，只表示「正在努力」，並坦言現時再提升套餐數目有困難。有病人組織稱，單一套餐價格未必適合每名病人，直指港怡營運模式不成功，如持續沒改善，政府應考慮重新招標土地。

批地50年 未達標須付損害賠償可停約

2013年獲政府以優惠價16.88億批地的港怡醫院，服務契約要求每年最少51%住院病牀日數透過標準病牀向本港居民提供套餐式收費服務，港怡與政府土地及服務契約均為期50年，契約沒有就套餐數目訂定要求。根據立法會文件，當局曾表示如港怡未能履行契約的任何條款，當局除要求院方支付損害賠償，亦可要求該院採取補救計劃、介入暫時接管部分或整間醫院等，如有需要亦有權中止服務契約。

港怡現時共有逾240款全包形式套餐選項，院方稱過去一年共增加約10個套餐。被問到套餐服務比率是否已達標，曾慶亷未有正面回應，稱正不斷提升，但承認現時再增加套餐數目較困難，新招聘醫生或有特定手術方法、醫療耗材等，未必會用現有套餐，又稱即使同一種手術，不同醫生也有不同做法。

在港怡掛牌的港大矯形及創傷外科學系臨牀副教授方欣碩表示，他的患者使用套餐比率一半一半，常見手術如手腕骨折、換關節等，較易預計住院時間及儀器，但較複雜或需時較長的手術，如大腿骨折、脊椎手術等，較難推算金額，亦要視乎病人情况。方又認為，港大以外的醫生未必有很大誘因在港怡使用套餐，稱當初推出套餐計劃時或未有足夠諮詢。

衛生署未正面回應：一直監察落實

本報向衛生署查詢，港怡套餐要求是否已達標；如未達標，署方有否跟進。衛生署未有正面回覆，稱如醫院未能履行契約要求，政府可視乎情况，根據契約條款採取適當行動，又稱當局一直監察醫院落實要求，並正跟進情况。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，若港怡多年也未能達到一半套餐要求，反映單以個別私院服務病人為基礎計算套餐收費不可行，但如套餐收費釐定得高，就會失去競爭力。彭認為應要尊重合約精神。他稱如營運仍不理想，政府應盡快重新招標土地，引入新營運者。

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