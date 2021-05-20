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港聞二

當街兜搭女生邀做「出租女友」 青年被捕

【明報專訊】一名女學生周日（16日）晚上返回大圍寓所途中，一名男子上前兜搭，聲稱以2500元報酬，要求女生做「出租女友」及作性虐待行為，女事主受驚逃離，與家人商討後報警。警方經調查後，翌日拘捕一名22歲男子，在其手機發現4段偷拍女性如廁的短片，他涉及兩宗罪被捕。

手機有4段偷拍女性如廁片段

沙田警區刑事調查隊第5隊督察林雅思表示，19歲女事主當晚9時許返回大圍美松苑寓所途中，一名可疑男子尾隨，男子及後主動向她聲稱可提供兼職機會，成功獲取信任後，兩人互相交換電話號碼。涉事男子隨即向女事主提出以2500元報酬，要求她出任其「出租女友」及配合鞭打等性虐待行為。女事主聞言受驚跑回家，與家人商量後報警。

警方透過涉事男子的手提電話號碼鎖定其身分，探員周一晚上約8時半，在大圍積富街附近埋伏，拘捕該男子。被捕男子22歲，報稱任職髮型師，居於屯門，與事主互不相識，警方初步相信他在街上隨機尋找目標犯案。

探員在被捕男子寓所搜獲案發時身穿的衣物，未有發現任何性虐待道具，其後於其手機發現4段女子如廁的偷拍片段。該男子涉嫌「為不道德目的而唆使他人」及「作出有違公德的行為」被捕，帶署扣留調查。警方呼籲，任何市民如目擊事件或遇到類似經歷，請致電3661 2550與沙田警區刑事調查隊第5隊聯絡。

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