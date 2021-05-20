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保監局收投訴30%涉操守 有經紀為谷下線 助假學歷申牌

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情提升了市民對健康的關注，根據保險業監管局的資料，去年所有個人保單數目上升3%，個人醫療保單數目則上升逾18%。保監局及廉政公署近年接獲的投訴，較多涉及保險中介人的操守，例如有「上線」經紀為維持「下線」團隊人數，或會為不符學歷要求者，以虛假學歷申請代理牌照，廉署指有關行為觸犯《防止賄賂條例》或欺詐罪，提醒保險業加強監督及核查。

保險中介持續增 年多增7000人

保險業聯會前主席潘榮輝表示，有關情况主要涉及保險公司的管治，即使客戶經未達學歷水平的中介人購買保單，由於保單受保險公司承認，保單不會無效，保險公司一般亦會再委派其他代理跟進保單。

近年保險中介人數持續上升，保監局資料顯示，截至今年4月，共有逾12.6萬名持牌個人保險中介人，較2019年底增加逾7000人，而保監局去年共接獲1494宗投訴，當中30%涉及操守。

保監局現時要求個人持牌中介人須具備中學文憑試5科2級或以上的資格。廉署指出，部分「上線」保險代理為急於達到職級規定的「下線」保險代理人數，或會濫竽充數，串通不符最低學歷要求的申請人，以虛假學歷證明向保險公司提交牌照申請，而有關行為觸犯《防止賄賂條例》或欺詐罪。

廉署促保險公司建立核查機制

廉署防止貪污處助理處長霍廣文稱，如申請人的「上線」代理查核了其學歷證明，保險公司未必會再查核；另外，保險公司邀請資深經紀加盟時，一般會根據該經紀過往的業績提供額外報酬（俗稱「握手費」），惟部分「上線」代理或串同新加盟經紀，誇大入息證明，騙取更大筆「握手費」。霍廣文建議保險公司在核實申請時，要獨立抽查文件，並建立客觀的核查機制。

廉署指出，業界其他常見的貪污投訴，包括部分中介串同不誠實的醫生騙取保險賠償，亦有「上線」代理在投保申請文件上，訛稱沒參與銷售的「下線」代理為有關申請的代理人，令公司發放更多佣金。

保監局籲投保者直接向公司付保費

保監局副總監（長期業務）呂愈國表示，部分中介人為求成功售出保單，或會與投保人聲稱不需申報部分已知疾病，但此舉或影響日後索償。他認為投保人可擔當外部監察角色，例如投保前仔細查閱保單內容，不要在空白文件上簽名，及直接向保險公司支付保費等，以保障自身利益及防止舞弊行為。

相關字詞﹕廉政公署 保險

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