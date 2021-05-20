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拒交代國安處編制開支 李家超稱如「戰爭機密」

【明報專訊】《港區國安法》實施近一年，保安局長李家超（小圖）重申不會公開警務處國家安全處的人手編制，形容如「戰爭機密」。他又說，潛逃海外的人或會被「用完即棄」，會終生追究其刑事責任。有人權組織批評當局連基本資料都拒公開，無視公眾知情權，令市民無法監察警隊使用資源是否合理。

港府撥款80億元作國安開支，至今沒披露國安處人手編制、開支可用多久。李家超接受有線電視新聞專訪時表示不能公開有關資料，形容資料對於「對手」非常重要，「有如戰爭方面的機密，保密性是類似的」。他又說，自2019年6月開始的「黑暴」反映危機可以是突如其來，「特別是我們面對的是國家級對手」，香港有能力處理現時的風險，但需居安思危。被問到香港是否變成「警察城市」，他說大家生活如常，但社會存在非常危險的意識，就是不斷去「試底線」。

指潛逃海外者或被「用完即棄」 會終生追究

多國在港區國安法實施後暫停與香港的引渡安排，被問到會否尋求引渡潛逃海外的人回港，李家超說什麼方法都會用，又稱國際關係千變萬化，當流亡海外的人失去利用價值，「可能就用完即棄」，但會終生追究他們的刑事責任。

李家超相信疫情過後仍會有示威，但性質和情况有改變，法庭明確作出判決，不論涉及暴力與否，都不能參與未經批准的集結。他相信當社會回歸理性，市民可行使基本示威權利，但須以守法形式行使示威權利和自由。

民權監察：公眾無從監察資源使用

民權觀察成員沈偉男批評當局連80億元開支涉多少人手、購買多少裝備等基本資料都拒絕披露，在平衡執法、保安需要與公眾知情權上出現失衡，「無視公眾知情權」，令市民無法監察警隊使用資源是否合理。

相關字詞﹕國安法 李家超 保安局長

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