行會張宇人擬提修正 湯家驊：不違集體負責制

湯家驊認為擴大範圍對香港有好處，但需考慮社會的看法特別是醫療界，政府應再諮詢受影響者的意見。他表示，張宇人曾於行會參與相關討論，但拒透露可曾談及擴大範圍。立法會曾通過張宇人就輸入海外醫生提出的無約束力議員議案，湯家驊認為，對方毋須因而在行會避席，因議題不涉個人利益。

至於張宇人提修正案會否有不支持政府的觀感，湯家驊認為張並非不支持政府，只是建議擴大範圍，認為即使修正案於立法會遭否決，他亦會對政府修例投贊成票，不會違反行會的集體負責制。張宇人昨日未有回覆本報查詢。

林正財稱倘打擊醫生士氣「因加得減」

另一行會成員林正財知悉張宇人關注「特別註冊」是否只限港人，但另一邊醫學界關心引入的醫生水平，且香港人都是信香港人，亦可避開被指引入內地醫生的憂慮，現階段推出的修例是平衡做法，由今次修例作「開始」是合適的，又相信這條例應會得到跨黨派支持。

林正財說，「如一開始道門開得太闊，令醫生界別很多擔心、打擊了公營機構醫生的士氣隨時因加得減」、「是否以後都不能夠開多條路給非港人？又不可以說一定唔會。要看今次開這道門後吸引到多少醫生回來」。林希望修例可予香港家長清晰信息，其子女到海外指定院校接受優質醫學訓練後可回港執業。