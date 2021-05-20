回流執業花11年「不吸引」 赴英讀醫港人：寧願考試

23歲的Michael（化名）在港讀完學士課程，赴英讀5年醫科，現為一年級生，就讀的醫學院QS排名屬全球100名內。按港府提出方案，若Michael畢業後藉此免試回港，須完成至少6年的專科培訓，其後在公營機構工作至少5年，即共花11年才能註冊。他認為方案「不吸引」，形容11年時間太長，若5年期間表現不理想，會有隨時失去工作的風險，影響事業發展階梯，「寧願直接考試，無手尾跟」。

稱首百間醫學院畢業選擇多「唔使返港同你捱」

Micheal表示，畢業後會否回港發展，需考慮各方因素，「如果是頭100間醫學院畢業，可以選擇其他發展機會，唔使返港同你捱」。他又表示，政治氣候亦會影響回港意欲，「半年都好大變化，唔知到時是否需要宣誓」。他目前未決定向什麼專科發展，關注屆時本港有否其心儀專科的培訓名額；若美國有醫學院錄取他修讀博士學位，不排除畢業後會到美國；如將來會結婚及生兒育女，亦要擔心子女在港的教育問題。

他認同港府提出的修例範圍僅涵蓋香港永久居民，應以港人優先，至於執業試則必不可少，但考試內容可調節，起碼要考核中英文能力、對本港風土病的認識等。他又建議，如修例容許醫科生回港後工作數年並通過在職評核，便可取得正式註冊，相信吸引力會大增。

他續稱，即使港府修例草案完美，亦不是解決香港核心醫療問題的主力，他關注公立醫院環境能否改善，「不要說海外醫生，香港本身的醫生都流失去私營市場」。此外，他曾與部分在港醫科生討論移民問題，部分醫學生打算在港「搵幾年（錢）及取得專科資格才走」，但亦有人打算畢業後到外地發展。

明報記者 許芳文