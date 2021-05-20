陳沛然：疫下推醫生免試 必因政治 信有內地院校獲認可 病人組織倡公營工作3年鬆綁

羅致光：利有需要幼童早獲治療

多個政策局支持修例，食衛局前日公布草案後，教育局長楊潤雄即在社交網站表態支持，稱方案「兩全其美」，既為醫療系統注入新血滿足需求，又可吸引海外升學的醫療人才回流。勞福局長羅致光昨亦在社交網站歡迎修例，稱紓緩醫生不足，將有助千計有特殊需要的學前兒童及早獲專業評估和適切康復服務。

陳沛然昨在商業《在晴朗的一天出發》稱，政府在忙於抗疫期間，需要推廣疫苗接種、處理檢測出現假陽和假陰問題、檢疫中心食物問題等，偏偏此時推行引入非本地培訓醫生，「除了政治外，我想不到其他任何原因」。陳又稱，基本上政府未曾就政策游說業界或計劃游說，「現在有什麼條例政府要過係過唔到呢？𠵱家擺咩出嚟都會過」。即使新例下設特別註冊委員會列認可名單，他反問「回歸後我們有什麼資格考外國勢力呢？有什麼資格考內地一等大學？你香港是什麼『新鮮蘿蔔皮』？」陳亦相信名單上一定會有內地院校，「不可能只有外國勢力」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀在港台《千禧年代》稱，港府雖曾見醫生組織，但草案與2月公布的框架無大分別。修例後合資格的醫生在港公營機構做滿5年，並獲僱主評滿意和稱職便可註冊，但她表示醫管局的在職評核主要看工作態度、效率和與同事合作情况，過往嚴重錯誤才會中止僱用，但日後中止僱用更代表影響執業資格，對於是否需向政府解釋存疑。

社區組織協會幹事彭鴻昌在同一港台節目稱，同意應更清楚交代僱主評估機制如何做到客觀公正，如何與審核本地醫生水平一致。他認為，是次修例打開了一點「保護主義」的門，但非中門大開，認為應彈性處理不在認可院校名單的畢業生，如成績優異又有當地醫學機構推薦信，應予面試機會。他又認為綑綁專科醫生須在公營工作5年太長，建議減至3年。

陳肇始：解決醫生短缺刻不容緩

特別註冊委員會被指多為政府委任，食衛局長陳肇始在以上兩個電台節目回應，該會組成經深思熟慮，「唔可以話政府就一定有問題定點」，又稱4名特首委任的委員尚有空間，會盡量平衡不同聲音。至於為何在抗疫期間修例，她解釋任何條例完成後都希望盡快推出，且刻不容緩需解決醫生短缺。