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續無飄色搶包山 長洲太平清醮人流再少兩成

【明報專訊】今年長洲太平清醮因疫情再度取消搶包山和飄色巡遊等重頭戲，不過復辦神功戲及送神等儀式，但人流仍不及去年，新渡輪稱，昨晨8時至下午5時共接載約1.51萬人次往返中環及長洲，較去年同期少約兩成。有市民稱今年氣氛不及疫前，但仍專程入長洲買平安包祈求平安；島上商戶普遍表示生意大減，盼疫情盡快過去，明年丁財兩旺。

一連5日的長洲太平清醮昨踏入第四天，以往最旺的佛誕日公眾假期，今年人流較去年更少，早上中環往長洲的渡輪罕有未坐滿，市民毋須排隊可上船。

太平清醮儀式昨晨從簡舉行，包括「送船」儀式，寓意送走瘟疫，長洲大街並不擠擁；下午人流漸增，烈日下有不少市民進入戲棚欣賞神功戲，入場前要掃描安心出行或填寫個人資料，場外亦有不少人圍觀。天文台昨錄得長洲最高溫達36.1℃。

商戶：生意較疫前跌四成

今年已是連續第二年取消搶包山，而3座包山亦由15.5米大幅縮至4.6米。不少市民按傳統買平安包，有人一口氣買10多盒，不過餅店負責人稱因沒連假加上疫情，早前已預料今年人流大減，生意較疫情前下跌三至四成，故今年安排將部分平安包於百貨公司寄賣，銷量不俗，但只能幫補整體營業額約10%。另有食肆負責人說，昨人流大減，料生意較去年減少一半。

值理會盼明年復辦「重頭戲」

長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，今年復辦神功戲可帶動人流，但部分重頭戲仍取消，人流較疫前仍「差好遠」，希望疫情盡快過去，明年復辦飄色巡遊和搶包山等活動，回復昔日氣氛。

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