港聞

港聞二

社總促社工註冊局拒任選委

【明報專訊】修改選舉制度的草案下周三將在立法會恢復二讀，紅十字會早前去信政府，拒任「醫學及衛生服務界」當然選委及選委選民。香港社會工作者總工會（社總）昨在facebook發文，促請被政府指明為社福界當然選委的社工註冊局主席拒絕接受委任。據了解，社工註冊局曾討論，但未有共識。社工註冊局主席是社工復興運動成員梁傳孫，他在社福界被指明的15席當然選委中，屬少數擁註冊社工資格的人。

註冊局曾討論 無共識

選委會社福界由原來60席削半至30，當中15席為相關組織及團體指明職位的「當然選委」，只餘15席由團體票選舉產生。當然選委的指明職位包括社會工作者註冊局主席，社工註冊局亦是選民團體之一。

社總稱參與新制「可恥」

社總昨日在facebook貼文稱，「反對註冊局主席奉陪為這場選舉投下無關痛癢和可恥的一票」。社總表示，選舉制度「被完善」後，社福界任何一票都已無關痛癢，接受不了社工註冊局與香港島各界社會服務基金會有限公司、工聯會康齡服務社等相提並論成為選委；如果欣然接受政府的委任，樂此不疲與一眾沒代表性的組織參與提名和投票活動，「是可恥的」。

他們又認為，註冊局職能是監管社工操守和社工課程質素，法例並不賦予該局參與政治選舉；若主席接受委任，有牴觸《社會工作者註冊條例》之嫌。

曾健超：沒選民授權選特首

現時社工註冊局有15名成員，當中8人為民選成員，梁傳孫是其中一人。同是民選成員的曾健超稱，各民選成員都認為主席不應接受委任為當然選委，因為註冊局在成立、規條上都無列明這個身分，選民選他們入註冊局，無授權他們可任選委選特首。

社總副主席張志偉回覆查詢稱，註冊局8名民選成員中有6名是社總成員，他們已向註冊局表達，註冊局作為專業組織「專業歸專業，不應涉足政治」，而社總立場認為修改選舉制度後是倒退，不應參與。

相關字詞﹕社工註冊局 社總 香港紅十字會 特首選舉 選委會 社福界

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