波蘭大使劉光源任駐港特派員 曾任外交部涉外安全司長 劉兆佳：更了解西方「顛覆活動」

【明報專訊】新華社昨公布中央人民政府決定，任命駐波蘭共和國特命全權大使劉光源為外交部駐港特派員公署特派員，免去謝鋒駐港特派員職務。劉光源1986年加入外交部，曾在非洲、美國等地工作，2014至2018年擔任外交部涉外安全事務司長，該職位主要職責是研究涉及國家安全問題的涉外事宜，提出政策建議；協調境外非政府組織在華活動管理工作等。
曾駐美 劉料更強硬駁斥西方
全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，日後駐港特派員面對美國等西方國家對香港批評時，駁斥會更進取和強硬，認為劉光源了解西方在其他國家的顛覆活動，處理香港情况更駕輕就熟。
特首林鄭月娥歡迎中央任命劉光源為外交部駐港特派員，稱劉是資深外交官，深信在他領導下特派員公署會繼續與港府緊密合作。
林鄭：港屢受外國攻擊 公署正視聽
林太提到，近年港府受到部分外國官員及政客無理攻擊，特派員公署多番嚴詞駁斥，以正視聽；公署亦一直與港府緊密聯繫，為在外遇事港人提供協助。她亦感謝謝鋒在港期間的貢獻，祝願他在新崗位工作順利。
謝鋒1月已奉調離任回京，出任負責政策規劃、美大地區、拉美地區事務的外交部副部長。而劉光源3月時在Twitter發文透露自己將離任。
3月撰文斥境外勢力反中亂港
3月全國人大通過修改香港選舉制度後，劉光源在波蘭大型門戶網站Onet發表署名文章〈為香港許諾一個更好的未來〉，提到「一些外國和境外勢力公然干預香港事務，明目張膽為香港反中亂港勢力撐腰打氣」，嚴重損害香港特區憲制秩序和法治秩序，嚴重挑戰《憲法》、《基本法》和《香港國安法》權威，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。去年7月，劉在Twitter針對時任美國駐波蘭大使莫斯巴赫批評中國處理疫情、5G等問題，連發17個推文反駁。
劉兆佳認為，未來一段長時間以美國為首的西方國家，在遏制中國大戰略下會不斷批評和制裁香港，若駐港特派員曾在西方工作、較了解西方，相信應對西方的顛覆活動會更駕輕就熟。
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