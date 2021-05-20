波蘭大使劉光源任駐港特派員 曾任外交部涉外安全司長 劉兆佳：更了解西方「顛覆活動」

曾駐美 劉料更強硬駁斥西方

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，日後駐港特派員面對美國等西方國家對香港批評時，駁斥會更進取和強硬，認為劉光源了解西方在其他國家的顛覆活動，處理香港情况更駕輕就熟。

特首林鄭月娥歡迎中央任命劉光源為外交部駐港特派員，稱劉是資深外交官，深信在他領導下特派員公署會繼續與港府緊密合作。

林鄭：港屢受外國攻擊 公署正視聽

林太提到，近年港府受到部分外國官員及政客無理攻擊，特派員公署多番嚴詞駁斥，以正視聽；公署亦一直與港府緊密聯繫，為在外遇事港人提供協助。她亦感謝謝鋒在港期間的貢獻，祝願他在新崗位工作順利。

謝鋒1月已奉調離任回京，出任負責政策規劃、美大地區、拉美地區事務的外交部副部長。而劉光源3月時在Twitter發文透露自己將離任。

3月撰文斥境外勢力反中亂港

3月全國人大通過修改香港選舉制度後，劉光源在波蘭大型門戶網站Onet發表署名文章〈為香港許諾一個更好的未來〉，提到「一些外國和境外勢力公然干預香港事務，明目張膽為香港反中亂港勢力撐腰打氣」，嚴重損害香港特區憲制秩序和法治秩序，嚴重挑戰《憲法》、《基本法》和《香港國安法》權威，嚴重危害國家主權、安全、發展利益。去年7月，劉在Twitter針對時任美國駐波蘭大使莫斯巴赫批評中國處理疫情、5G等問題，連發17個推文反駁。

劉兆佳認為，未來一段長時間以美國為首的西方國家，在遏制中國大戰略下會不斷批評和制裁香港，若駐港特派員曾在西方工作、較了解西方，相信應對西方的顛覆活動會更駕輕就熟。