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移民掀棄龜潮 團體高峰一周收10個案

【明報專訊】除了佛誕衍生放生問題，移民潮亦觸發棄龜潮，部分人更胡亂放生。有保育團體表示，近半年曾出現一周接獲逾10宗移民棄龜個案，亦發現水塘及水池成為放生熱點。團體提醒市民放生寵物將減低其生存機會，寵物可能因找不到食物而死亡，呼籲公眾不要胡亂放生及棄養。

收300動物 辦公室將近爆滿

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor表示，棄龜升幅十分明顯，2019年接獲約10宗移民棄龜個案，最近半年一周已逾10宗，大多是棄養巴西龜。他透露，連同其他兩棲及爬蟲動物，協會現時已收養近300隻動物，辦公室空間將近爆滿。另外，他近年觀察水塘發現棄龜增多，以往最多見到數隻，現時可多達約20隻，而公園水池亦成放生熱點。

Victor說，將寵物龜放生到野外或水池，牠們可能找不到食物，或因水質問題而染病，例如皮膚病及炎症等，減低其存活機會，呼籲公眾不要棄養，並以領養代替購買。

海龜屍鑲鐵牌 料非本地放生

被放生的龜隨時性命不保。漁護署3月底在大嶼山發現一隻成年赤蠵龜屍體，屬第二大海龜品種，在香港水域較少見。屍體交由海洋動物影像解剖研究組處理，研究組負責人、城大臨牀動物醫學系客座助理教授葛展榮說，發現該赤蠵龜背甲近尾部位置鑲有一個寫上「放生」字樣及機構名稱的鐵牌，初步發現並非本地機構，估計該龜是從鄰近地區游至香港，未知是合法救援後放生，還是宗教祈福放生。他呼籲公眾不要參與救援以外的放生活動，這些活動可能鼓勵非法捕獵，危害動物安危，更影響食物鏈及海洋生態。

（城市保育）

相關字詞﹕移民潮 海洋動物影像解剖研究組 香港兩棲及爬蟲協會 放生

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