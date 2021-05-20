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不理勸喻無視防疫 百信眾放生祈福 佛教團體稱挑選魚種「智慧」放生 環團促立法

【明報專訊】「放生等於放死」的警告年復年發出，但每年佛誕深信可以積福的信眾繼續大灑金錢放生，昨天有過百人響應佛教青年協會的號召，在屯門蝴蝶灣望海觀音廟旁舉行放生儀式，眾人頂着35℃高溫，無視防疫限聚忠告，簇擁在帳篷內念經並奉上善款紅包，目送插上「放生」旗幟的船駛離海岸放生，亦有人自行到街巿買來數百元蜆撒落海放生。協會負責人稱曾收到漁護署單張勸喻不要放生，但沒有理會，繼續花數萬元買魚，聲稱是「智慧」放生，只選生命力強的魚類。有保育團體擔憂大量非原生魚類放入同一水域會破壞生態平衡，促政府立法規管放生。

明報記者 丘萃瑩

記者昨早9時到蝴蝶灣觀音公園，現場逾百信眾念經祈福，部分人無視口罩令，拉低口罩至下巴。佛教青年協會安排船及船員協助放生魚類，該船插上「放生」旗幟，船上人員向岸上信眾展示放生數條魚後，便駛出海中，聲稱會放生其他魚。

曾收漁署勸喻單張

佛教青年協會負責人梁先生說，花費約數萬元向魚商買魚，又稱他們放生有「智慧」，已詢問漁民意見，只放生生命力強的品種如䱽魚及鱸魚。他說安排開船出海放生，目的是令魚更易生存，不會困在海邊。他透露曾收到漁護署宣傳單張勸喻不要放生，「唔記得放咗去邊」。被問到會否不舉辦放生活動，他說「叫你唔好拜祖先，你會唔會？」他認為政府可規管放生地點，阻止市民胡亂放生。至於現場多人聚集，他說已呼籲信眾保持社交距離，但無法完全控制他們走動。

市民拋蜆落海 不信變殺生

觀音廟旁昨亦有不少市民放生。六旬劉先生與女兒在海邊拋蜆放生，稱用了200至300元買蜆，希望能積福。對於會否「放生變殺生」，他說：「唔會，佢（蜆）有生命可回歸自然。」他說若政府認為不應放生蜆，應多加宣傳。丘先生則帶同膠箱在蝴蝶廣場街市魚檔花500多元購買10多條魚，稱事前曾問魚販哪些魚適合放生，「怕魚無氧氣」，說畢急步離開。

環團：影響原生動物生存環境

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事Victor昨到屯門、北角碼頭派傳單勸喻市民不要放生，暫未收到放生龜的個案，但仍見部分市民放生其他物種，憂影響生態，以放生巴西龜為例，其生命力強，會影響原生龜的生存環境，促請港府仿效鄰近地區立法規管放生（見另稿），甚至禁止放生。他亦留意到北角碼頭有人在海旁「邊放生、邊撈魚」，放生變相成為別人獲利工具，呼籲公眾三思。

海洋動物影像解剖研究組負責人、城大臨牀動物醫學系客座助理教授葛展榮提醒，大量非海中原生魚類放入同一水域，會破壞生態平衡，強調並非遠離海邊放生就能幫助魚類存活，而蜆要在有沙的環境生存，放生位置不對或容易死亡，希望政府加強教育。

香港觀鳥會助理保育經理胡明川說，近年雀鳥放生較少，但仍見到「雀仔街」出售供放生的鳥，大多是文雀或相思，若非本地原生物種，運送過程可能交叉感染傳染病，放生亦會令自然環境突然增加大量雀鳥搶食物，影響其他生物。她說，信眾放生目的是讓動物居於適切環境，市民可以食素代替，不一定要放生動物，希望政府能與宗教團體溝通，若暫未能禁止放生，亦希望立法規管，例如放生前須申請。

漁署：無法例禁止 續籲勿參與

漁護署回覆稱，現行法例並無禁止放生活動，但野放動物或影響本地生態平衡，署方會繼續呼籲團體及市民不應組織及參與放生活動。

至於上述宗教活動是否違限聚令，警方回應稱如懷疑有人涉嫌違反限聚令，可向警方舉報，警方會跟進調查。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕海洋動物影像解剖研究組 香港觀鳥會 漁護署 香港兩棲及爬蟲協會 佛誕 放生

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