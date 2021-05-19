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【Emily】黃世澤：只有當權者至會叫人唔好走 劉頴匡籲留港 網上鬧鬼又鬧捉鬼

【明報專訊】因民主派初選案還押嘅劉頴匡（Ventus）前日寫公開信，寄語支持者抵抗移民潮，「如果香港再冇香港人，我哋為咩而坐監？」呢封信引來政圈熱議，身處海外嘅時事評論員黃世澤拍片點評，話「如果劉頴匡唔喺監獄，我就一早鬧爆佢。我尊重佢係手足，但我對佢嘅好多嘢，係不以為然」。流亡海外嘅前民間外交網絡發言人張崑陽（Sunny）為Ventus抱不平，痛斥黃世澤「好離譜、癡（黐）晒線」，問佢究竟講緊咩。

張崑陽：黃世澤「癡晒線」

黃世澤喺片中話，參考歷史，如果喺獨裁體制裏面，留低係唔能夠抵抗政權，批評Ventus「讀書唔夠」；片中小標題寫有「只有當權者至會叫人唔好走」。Sunny其後喺facebook發文回應，話Ventus身負幾條罪，喺獄中寫信出嚟，「面對佢身土不二，我作為旁人都只能夠係敬佩丶愧疚同埋尊重」，指摘黃世澤用盡所有字眼貶低Ventus，質問說法係咪想暗示Ventus係「（內）鬼」。

劉頴匡女友黃于喬亦喺facebook回應，話自己會堅持留港，如果有人質疑Ventus係「鬼」，「我同你安排探訪，你同我面對面望住佢（劉）對眼同佢講」。

女友：可安排探監對質

唔少政界中人都撐Ventus，元朗區議員張秀賢就揶揄身在海外嘅黃世澤，「鍾意走咪走，係咁搵理由justify（合理化）自己都係因為心虛姐」。

相關字詞﹕劉頴匡 移民潮

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