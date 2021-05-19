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《鏗鏘集》疑再被抽起 港台稱指控不符事實

【明報專訊】香港電台《鏗鏘集》疑再起爭議。有多個消息人士表示，本周一播出的《鏗鏘集》原本內容是有關「完善選舉制度」專題，管理層審批計劃書才開拍，惟上周五突通知該集疑要被抽起，負責該集內容的編導即遞信辭職。港台回覆表示，近期並沒有抽起節目，稱指控與事實不符；但香港電台節目製作人員工會質疑，管方說法只是玩弄語言偽術。

消息：原擬播「完善選舉制度」專題 編導辭職

本周一播放的《鏗鏘集》題為「我家有個大BB」，講述認知障礙症，是外判編導製作的專題故事。多個消息人士表示，港台本周一播放的《鏗鏘集》內容原是關於「完善選舉制度」，該集的計劃書經管理層審批才開拍，並訪問了曾參選功能組別落敗、香港青聯交流基金會主席楊全盛，以及大律師馬恩國等，惟上周五突獲通知指該集疑未可播放，負責該集內容的編導即遞信辭職。

港台回覆表示，近期並沒有抽起節目，若指本周一的《鏗鏘集》原定播放有關「完善選舉制度」，後改播有關「我家有個大BB」，這與事實不符。港台稱3月引入全新編輯管理機制，由廣播處長以及港台高層管理人員組成編輯委員會，於製作或播出前檢視具爭議的節目，切實履行編輯責任，亦引入更清晰上報機制，讓製作人員在策劃初期，提交節目計劃書予編輯會議審視，讓編輯會議可更積極參與及指導製作。

鏗鏘集受訪者：接編採通知抽起 尊重港台決定

楊全盛表示，有收到《鏗鏘集》編採團隊通知有關專題被抽起，但他尊重港台管理層決定，相信「總有原因」，又表示港台管理層正調整方針，過程中當然有「陣痛」，最重要是往後的作品能符合公眾期望。馬恩國則稱不欲回應，不想事件再發酵。

香港電台節目製作人員工會質疑，港台稱近期沒有抽起節目，有關說法只是玩弄語言偽術，而據工會了解，管方上周已決定不播放「完善選舉制度」專題，「現推說沒有抽起，只是掩飾」，對於管方一次又一次粗暴踐踏新聞專業，並繼續不向員工交代停播節目原因，「等同滅聲」，工會對此感到憤怒並予以譴責，促請管方清楚交代何時播放「完善選舉制度」專題，並盡快向員工及公眾解釋停播原因。

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