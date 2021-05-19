疫苗外展接種 德勤率先參與

逾170員工打針 享有薪假

德勤為首家參加外展接種計劃的企業，其於太古廣場一期35樓的辦公室設立疫苗接種站，由外展醫護團隊負責接種疫苗，辦公室亦重新佈置成登記、等候、接種及休息區域。德勤表示，暫時無員工接種後感不適。公務員事務局長聶德權昨日到場視察，聶表示，正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等商討及推行外展接種服務。

醫局擬增過敏門診節數

另外，早前有市民接種首劑疫苗後過敏，但公立醫院過敏門診大排長龍，輪候逾6周都無回音。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日於港台節目《千禧年代》表示未來會增加過敏門診的診症節數，會根據臨牀情况做測試及評估，為其下一針提供建議。何補充，有些人敏感較輕微，只出紅疹、毋須服藥，或需輪候較久一點的時間；而敏感較嚴重者，則會獲優先處理。

她又表示，醫管局目前有2.4萬名員工完成接種疫苗，醫管局成立小組協助解答疑慮，亦繼續提供交通接載員工到接種中心。另外，各醫院均會向已接種的員工送湯券、飲品等小禮物。

（疫情第四波）