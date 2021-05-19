疫苗外展接種 德勤率先參與

【明報專訊】政府本月初開始為部分行業或企業提供新型冠狀病毒疫苗外展接種服務，昨日率先為德勤會計師事務所超過170名員工接種BioNTech（復必泰）疫苗。德勤表示，員工接種疫苗後均可獲得健康報告及有薪假期，能回家休息。
逾170員工打針 享有薪假
德勤為首家參加外展接種計劃的企業，其於太古廣場一期35樓的辦公室設立疫苗接種站，由外展醫護團隊負責接種疫苗，辦公室亦重新佈置成登記、等候、接種及休息區域。德勤表示，暫時無員工接種後感不適。公務員事務局長聶德權昨日到場視察，聶表示，正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等商討及推行外展接種服務。
醫局擬增過敏門診節數
另外，早前有市民接種首劑疫苗後過敏，但公立醫院過敏門診大排長龍，輪候逾6周都無回音。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日於港台節目《千禧年代》表示未來會增加過敏門診的診症節數，會根據臨牀情况做測試及評估，為其下一針提供建議。何補充，有些人敏感較輕微，只出紅疹、毋須服藥，或需輪候較久一點的時間；而敏感較嚴重者，則會獲優先處理。
她又表示，醫管局目前有2.4萬名員工完成接種疫苗，醫管局成立小組協助解答疑慮，亦繼續提供交通接載員工到接種中心。另外，各醫院均會向已接種的員工送湯券、飲品等小禮物。