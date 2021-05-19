上周六前台灣入境者 須住酒店完成強檢

另外，為減低台灣及新加坡輸入個案風險，入境後要檢疫14天者原本要在第16及19天強制檢測，最新要求他們在第19天檢測結果前留在其居住或逗留地點；而完成接種疫苗者須檢疫7日及需在第12天強制檢測，最新要在第12日檢測前留在逗留地點，並新增第16天及第19天強制檢測。

昨增一印度船員確診

本港至昨日連續3日沒有不明源頭本地個案，昨唯一確診的42歲男船員來自印度，在5月16日乘搭QR818抵港，仍在調查該確診船員是否涉及變種病毒。衛生署補充，初步確診少於5宗。早前華大基因實驗室確診員工疑似因吸入或接觸到病毒DNA造成污染，被驗出新冠病毒陽性，衛生署稱華大基因實驗室環境樣本未有結果。另外，早前確診的源頭不明4歲男童是否假陽性仍在調查，其密切接觸者未有人驗出陽性。

特首林鄭月娥昨表示，倘若不計算尚在研究中的4歲小童確診個案，則已24天沒有本地源頭不明的個案，有望「清零」。她又稱，當局正深入調查及廣泛檢測有關5月初確診的4歲小童個案，盼找到他是否真正受感染。

（疫情第四波）