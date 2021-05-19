港聞

港聞二

上周六前台灣入境者 須住酒店完成強檢

【明報專訊】台灣新型冠狀病毒疫情不斷升溫，本港連日收緊入境措施，周日起由台灣入境者要由家居隔離改為酒店檢疫，周一起要出示72小時內的陰性檢測證明才可登機，昨再公布要求5月15日（上周六）或之前由台灣入境者，入住檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。衛生署表示，這批未完成家居檢疫者約有500人，絕大部分會從今天開始送往觀塘帝盛酒店和荃灣絲麗酒店。

另外，為減低台灣及新加坡輸入個案風險，入境後要檢疫14天者原本要在第16及19天強制檢測，最新要求他們在第19天檢測結果前留在其居住或逗留地點；而完成接種疫苗者須檢疫7日及需在第12天強制檢測，最新要在第12日檢測前留在逗留地點，並新增第16天及第19天強制檢測。

昨增一印度船員確診

本港至昨日連續3日沒有不明源頭本地個案，昨唯一確診的42歲男船員來自印度，在5月16日乘搭QR818抵港，仍在調查該確診船員是否涉及變種病毒。衛生署補充，初步確診少於5宗。早前華大基因實驗室確診員工疑似因吸入或接觸到病毒DNA造成污染，被驗出新冠病毒陽性，衛生署稱華大基因實驗室環境樣本未有結果。另外，早前確診的源頭不明4歲男童是否假陽性仍在調查，其密切接觸者未有人驗出陽性。

特首林鄭月娥昨表示，倘若不計算尚在研究中的4歲小童確診個案，則已24天沒有本地源頭不明的個案，有望「清零」。她又稱，當局正深入調查及廣泛檢測有關5月初確診的4歲小童個案，盼找到他是否真正受感染。

（疫情第四波）

相關字詞﹕清零 新型冠狀病毒肺炎

上 / 下一篇新聞

10‧1遊行被告全還押 5泛民首收監 陳皓桓呼「集氣再爭取」 黎智英做心形手勢
10‧1遊行被告全還押 5泛民首收監 陳皓桓呼「集氣再爭取」 黎智英做心形手勢
14常委3繫獄 支聯會：有影響續運作
14常委3繫獄 支聯會：有影響續運作
響咹車長危駕罪脫 不小心駕駛罪成 官指無顧他人安全「嚇到警長」 考慮罰停牌
響咹車長危駕罪脫 不小心駕駛罪成 官指無顧他人安全「嚇到警長」 考慮罰停牌
區倬僖等5人集結罪成 周守仁求情
區倬僖等5人集結罪成 周守仁求情
梁凌杰遺願骨灰撒海 「不想留任何東西在香港」
梁凌杰遺願骨灰撒海 「不想留任何東西在香港」
消防警方互稱對方指揮救援
消防警方互稱對方指揮救援
結束一黨專政口號違國安法否 林鄭：交法庭詮釋
結束一黨專政口號違國安法否 林鄭：交法庭詮釋
回應梁振英 林鄭：有胸襟接受批評
回應梁振英 林鄭：有胸襟接受批評
駐台經貿辦停運 港府：無關疫情 4港官員簽證遭撤 學者：台方反制 官方關係陷冰點
駐台經貿辦停運 港府：無關疫情 4港官員簽證遭撤 學者：台方反制 官方關係陷冰點
候任主教周守仁：團結非一式一樣 會伴年輕人同行
候任主教周守仁：團結非一式一樣 會伴年輕人同行
被問今年六四上街 周：視乎合法否
被問今年六四上街 周：視乎合法否
優才小學爆帳目問題 校監：校長引咎辭職
優才小學爆帳目問題 校監：校長引咎辭職
最高人民法院院長晤張舉能 提增司法人員國家意識
最高人民法院院長晤張舉能 提增司法人員國家意識
訂免試醫生資格 委會10人特首委4 主席亦特首定 醫生組織：全是政府的人
訂免試醫生資格 委會10人特首委4 主席亦特首定 醫生組織：全是政府的人
公眾諮詢沒下文 陳肇始：已聽了很多意見
公眾諮詢沒下文 陳肇始：已聽了很多意見
外科學院：學額供不應求 料未能接收海外醫生
外科學院：學額供不應求 料未能接收海外醫生
李宇軒改聘前副刑檢專員代表
李宇軒改聘前副刑檢專員代表
「光城者」曾借用 國安處搜區議員議辦
「光城者」曾借用 國安處搜區議員議辦
主腦獄中營運141召妓網 拉人未封網 趁探監落指示 聘IT寫App 警拘12人
主腦獄中營運141召妓網 拉人未封網 趁探監落指示 聘IT寫App 警拘12人
連日掃黃打擊人蛇拘近百人 O記：與蔡展鵬無關
連日掃黃打擊人蛇拘近百人 O記：與蔡展鵬無關
網站存美伺服器 警稱關站有難度
網站存美伺服器 警稱關站有難度
疫苗外展接種 德勤率先參與
疫苗外展接種 德勤率先參與
女童術後體內遺縫合器碎片 瑪麗致歉
女童術後體內遺縫合器碎片 瑪麗致歉
《鏗鏘集》疑再被抽起 港台稱指控不符事實
《鏗鏘集》疑再被抽起 港台稱指控不符事實
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃世澤：只有當權者至會叫人唔好走 劉頴匡籲留港 網上鬧鬼又鬧捉鬼
【Emily】黃世澤：只有當權者至會叫人唔好走 劉頴匡籲留港 網上鬧鬼又鬧捉鬼
【Emily】工權會成立40周年 阿石拍片籲6‧5幫手買旗
【Emily】工權會成立40周年 阿石拍片籲6‧5幫手買旗
【Emily】「賞你遊」再嚟 消費換免費本地團 使夠800元參加一次
【Emily】「賞你遊」再嚟 消費換免費本地團 使夠800元參加一次
【Emily】公大校長就職禮 感謝耶穌會恩師
【Emily】公大校長就職禮 感謝耶穌會恩師