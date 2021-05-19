連日掃黃打擊人蛇拘近百人 O記：與蔡展鵬無關

有外媒昨在警方記者會查詢打擊賣淫行動與警務處國安處長蔡展鵬光顧無牌按摩院一事是否有關，有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東回應說「No（沒有）」。

招攬粵市女子 收逾萬人蛇費安排來港

疫情下有不法集團透過中間人在廣東省沿海城市如東莞、珠海、江門等地招攬女子，收取每人人蛇費1萬至1.5萬元人民幣，安排乘快艇到東涌、屯門一帶上岸，車輛接應到各區私人住所及酒店，交賣淫集團透過即時通訊軟件賣廣告安排性交易。集團安排女子起居飲食及日用品，減少外出被截獲風險。女子留港3個月至半年後，會再安排偷渡內地。

本港與內地執法部門5月初展開「駕雲行動」。5月9日凌晨，港警發現一艘快艇靠近東涌深水角一帶有人上下船，並乘車離開。警方及入境處人員於東涌一帶截停5輛私家車，其中3輛私家車上載有非法入境者，另外兩輛私家車則相信是把風。

放蛇搗破淫窟 凍400萬元犯罪利益

警方拘捕6名懷疑負責接載非法入境者的本地男子，年齡介乎21至50歲，涉嫌「安排未授權進境者前來香港」。警方搜查新界區幾個與集團有關單位，拘捕兩名23及28歲集團主腦，及一名27歲內地非法入境女子。入境處人員拘捕6男5女內地非法入境者，年齡介乎27至44歲。內地執法部門當晚亦拘捕3名組織偷渡者及8男1女回流內地者。

警方再於12日放蛇，搗破4個賣淫場所，拘捕年齡38至46歲的3名本地男子及1名本地女子，相信為賣淫集團主腦及成員，涉嫌經營賣淫場所、依靠他人賣淫收入為生、協助非法入境。入境處在現場拘捕7名年齡介乎26至41歲從事賣淫的內地非法入境女子。行動中檢獲19萬港元現金、大量潤滑劑、漱口水及避孕套，並凍結超過400萬港元的犯罪得益。

另外，警方13日至16日動員逾600名警員全港大規模掃黃，搜查558次私人住宅單位和酒店房，拘捕4男59女，年齡19至61歲，包括35名本地人、6名持雙程證者以及22名非法入境的性工作者，涉嫌經營賣淫場所、協助未獲授權進境者留下、違反逗留條件、非法入境以及非法入境香港從事非法勞工。