主腦獄中營運141召妓網 拉人未封網 趁探監落指示 聘IT寫App 警拘12人

前身sex141網2013年被搗 主腦入獄

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）經近一年調查，前日採取行動，搜查全港18個地方，包括住宅、公司及支援網站的中心，拘捕12名男子，年齡25至59歲，據悉包括尚在獄中的前sex141集團主腦陳豹智。被捕人涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」、「洗黑錢」及「以過高利率放債」。

警方在部分集團成員所住公屋單位找到夾萬，夾萬內檢獲逾100萬元現金，以及一批電腦、電話、儲值電話卡、宣傳網站的卡片等。另在一間與go141合作的科技公司辦公室搜獲編寫召妓應用程式草稿，並凍結了網站約250萬元的犯罪得益。所有被捕人仍被扣查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據悉，與網站合作的科技公司共4間，本身有正當業務。

Go141前身sex141網站2013年被警方搗破，網站一度停運。警方其後發現有一個類似的新網站，並推出手機平台及其他新功能吸客，遂在上年起針對go141，展開「湖影行動」調查及蒐集情報，並鎖定一個有黑幫背景的色情犯罪集團。

該集團營運go141供各色情場所宣傳不同服務，包括上載性工作者的相片、地址、電話、客戶評語等。

現金收廣告費 存放正當公司避警追查

O記警司伍仲偉表示，在該網站刊登性工作者廣告收費最平700元7天，仍在調查有關生意額。他說，有關集團和科技公司合作，編寫手機應用程式及開發新功能，又放棄以傀儡戶口收錢，轉為派出「收費員」，以現金形式收取廣告費。當交易完畢後，賣淫集團會收到密碼，登入該網站自行研發的手機應用程式後可自行上載廣告。

收費員收到現金後，會轉交集團骨幹再轉交集團高層，再存放在一些經營正當業務的公司，逃避警方追查。O記高級警司何振東表示，集團以現金交易，以及網站寄存在外地伺服器，均增加了調查難度，但強調警方有決心及能力打擊相關罪行。

警方2013年展開「冷騎士」行動，搗破營運逾10年的大型色情網站「sex141.com」，拘捕網站骨幹成員及性工作者114人，凍結網站資產1200萬元。

至2019年，sex141幕後主腦夫婦等13人被裁定串謀放高利貸、串謀依靠他人賣淫的收入維生、串謀洗黑錢等26項罪行罪成，其中主腦陳豹智被判入獄48個月。