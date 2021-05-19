「光城者」曾借用 國安處搜區議員議辦

警索出入紀錄閉路電視錄影

警方回應稱，5月上旬以涉嫌顛覆國家政權罪拘捕4男1女，調查後，國家安全處人員昨持法庭手令進入一名沙田區議員的辦公室蒐證，暫無人被捕。

陳運通昨午在facebook專頁表示，昨早到裁判法院聽審期間接獲助理通知，國安處人員到辦事處拍照及問話，他及後亦接獲國安處來電，要求他下午2時到田心警署。他由律師陪同到警署，逗留至近5時。

陳運通稱警方邀請他助查，主要問及有關光城者與其辦事處的聯繫，以及光城者成員在其辦事處的行徑等。他稱警方索取不同人出入其議辦的紀錄及閉路電視片段，沒預約下次助查時間。他說閉路電視片段「keep（保留）唔到咁耐」，未必能提供。

陳說當日光城者希望開記招，回應擺街站被票控違限聚令，故借出場地，形容任何學生組織向他借用枱櫈「唔係咩大問題」，日後會繼續借場。

（港區國安法）