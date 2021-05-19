外科學院：學額供不應求 料未能接收海外醫生

非本地培訓醫生由佔45%跌至一成

據食衛局資料，香港醫生人手嚴重短缺，每1000人口有兩名醫生，不止少過新加坡及日本的2.5名醫生，更遠遠落後於澳洲的3.8名及瑞典的4.3名。《醫療人力推算2020》顯示，本港醫生人手會長期短缺，至2030年將欠缺1610人，至2040年會缺1949人。

外科學院：無助增外科醫生

政府提出的修例方案將容許非專科港人醫生回港培訓，但外科醫學院長梁慶達表示，專科培訓名額受限於公立醫院手術數量，目前基礎培訓每年接收約70名醫生，高級培訓名額少於40人，對於本地醫生名額已供不應求，未能收海外醫生，相信修例無助增加本港外科醫生。

放射科醫學院首席副院長潘偉麟表示，學院原則上不反對修例，建議當局引入已獲取專科資格的醫生，既可提供服務，亦可擔任培訓導師，從而增加專科培訓名額。

醫學會會長蔡堅相信，部分海外專科醫生在公營機構任職5年並正式註冊後，會因醫管局工作環境差而離開，長遠未能解決人手短缺，估計最多只能吸引100人回港。他認為未來業界有部分醫生毋須考執業試，會造成不公平，需以考試維持業界水平。

食衛局：本地生不會獲優先讀專科學院

食衛局長陳肇始料有數以千計的港人在外地讀醫或行醫，但難評估循新途徑來港的醫生數目。被問到本地和非本地醫生申請專科培訓時會否分兩條隊，食衛局發言人稱，他們都有資格申請，會確保足夠聘請所有本地生，但由何人得到哪個培訓名額，則由專科學院「揀人」，本地生不會獲優先，制度只確保可獲專科培訓，申請者需與其他人競爭。