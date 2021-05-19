公眾諮詢沒下文 陳肇始：已聽了很多意見

陳肇始稱2至4月已晤醫委會、醫學專科學院、兩間醫學院及學生、醫學團隊、前線醫生、病人組織、教育界和家長等，溝通有建設性和平和。食衛局發言人稱，過去幾個月辦了逾10場諮詢會，會見逾80人。

林正財：未聞強烈反對 食衛局：已辦諮詢會見80人

林正財形容今次方案「道門不是開得好大」，已平衡各方意見，在解決醫生不足問題同時，沒削弱香港醫療水平。被問到為何不設公開諮詢，他認為不一定要這樣做，今次是關於醫生註冊，亦已醞釀一段時間，過去數月政府已與不同團體會面聆聽意見。他說個別團體有不同關注，但沒聽到很強烈的反對聲音。

相比政府2月提出的方案，今次增加3名由特首委任的醫委會委員入特別註冊委員會。林正財解釋，有醫生團體及業界反映應沿用醫委會機制，醫委會角色應更明顯，政府主要因為聽到意見而作出此建議，以回應業界聲音。

行會成員、立法會議員張宇人表示，未來成立法案委員會後，委員會主席或委員都可提出舉行公聽會，但他指過去一年多以來都沒有舉辦過。