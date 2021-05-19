訂免試醫生資格 委會10人特首委4 主席亦特首定 醫生組織：全是政府的人

負責訂認可學院名單 修例下月交立會

《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》將於下月2日提交立法會首讀，政府期望在今屆立法會期內通過。「特別註冊」下獲認可醫學院畢業的港人醫生，獲專科後在公營機構做夠5年，且獲僱主認為滿意及稱職，便可註冊。

食衛局：委有聲望者照顧公眾利益 無政治考量

食衛局計劃在醫委會下設特別註冊委員會制定認可醫學資格名單，該會約有10名成員，除了已公布的醫委會主席、衛生署、醫管局、醫專和兩間醫學院代表等被政府稱為業界「領軍代表」的人，最新公布有4人由行政長官委任，包括3名醫委會委員，1人為「其他人士」，局方解釋是給予特首彈性，委任有聲望和公信力者照顧公眾利益。特首另會委任特別註冊委員會主席，主席可投決定票。食衛局長陳肇始稱，特首有機會加入業外委員，而該委員會要負責制定名單，不會有政治考量。

特別註冊委員會須考慮各醫學院的課程教學語言及內容、國際排名，以及水平要與港大及中大相若。被問到會否考慮加入內地的醫學院，陳肇始說無特別指定要加入哪國家的院校。食衛局發言人稱，本港醫生的專業語言為英語，預料完全不用英語教學的學院難入名單，而內地部分知名醫學院有課程主要用英語教學。局方預期認可醫學院數目不會超過100個，盼修例後最快在2022年定好名單，每3年檢討一次。

修例亦賦予食衛局長權力，有需要時可向該會發指令。局方舉例，若該會太久未能提出明確工作時間表，就可能指示該會盡快提出，但強調不存在由局長指令委員會承認或不承認哪些院校，決定權在委員會。

馬仲儀：當局盼「完善」控制權

就特別註冊委員會的組成，外科醫學院長梁慶達表示，各專科學院代表與局長會面時，曾有意見認為不需「架牀疊屋」設特別註冊委員會，應由醫委會或香港醫學專科學院（醫專）制訂院校名單。醫學會會長蔡堅稱，委員會由與政府有關聯的人出任，料「聽不到業界真正的意見」，現時政府「想點就點」、「香港好多聲音都被滅了」。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，委員會全是政府的人，且主席由特首委任，相信當局希望「完善」所有控制權。

經民聯、民建聯葛珮帆、醫管局均表示歡迎修例，社區組織協會則關注只限香港人申請，將減少可供選擇的醫生。

張宇人擬提修正案 涵非港人

張宇人稱將提修正案，包括涵蓋香港永久居民的子女，以及非港人；除考慮申請人畢業的醫學院，亦應考慮其工作地點及經驗。被問有否諮詢醫學界，他反問「使乜問業界醫生？」，稱該黨是為基層市民就醫生短缺問題發聲。被問新增特別註冊委員會是否架空醫委會，他反問醫委會工作能否解決醫生人手短缺，「架空有乜問題？」

對於張提議的修訂，馬仲儀說：「大家都知道非港人會有什麼人，修例一事沒水準可監察，立法會亦沒制衡，不會聽我們（業界）意見。」就草案會否有修訂空間，食衛局發言人稱立法會審議時要看議員意見，會否修訂言之尚早。