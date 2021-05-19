港聞

港聞二

最高人民法院院長晤張舉能 提增司法人員國家意識

【明報專訊】今年1月接替馬道立出任終審法院首席法官的張舉能，應國家最高人民法院邀請，昨起一連4日訪問北京。最高人民法院昨日在微信發文，稱國家首席大法官、最高人民法院院長周強昨午會見張舉能一行人，周強提到支持香港司法機構「通過司法改革保持專業」，並通過深化與內地人民法院的交流合作，「增強司法人員的國家意識和民族觀念」。

支持「通過司法改革保持專業」 深化交流

籲領司法機構落實愛國者治港

周強會面時稱，對張舉能出任終審法院以來，香港司法機構所產生的積極變化「表示肯定」。

周強又說，張舉能就任香港特區終審法院首席法官後首次率團訪京，意義重大，當前香港正處於由亂及治的關鍵時期，希望張帶領香港司法機構擔當作為、履職盡責，本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施《憲法》、《基本法》及《香港國安法》，全面落實「愛國者治港」原則，希望張不負中央信任和重託。

張：為一國兩制行穩致遠貢獻力量

文章又引述周強表示，內地人民法院深入學習貫徹「習近平法治思想」，不斷深化司法體制改革和智慧法院建設，司法公信力不斷提高，人民群眾獲得感顯著增強。

張舉能表示感謝最高人民法院對香港司法機構的關心和支持，非常期待與內地人民法院在專業研討、司法科技化等方面的交流合作；今後將繼續帶領香港司法機構與時俱進，依法履職，保障香港市民利益福祉，維護香港法治，為「一國兩制」方針行穩致遠貢獻力量。

2011年，時任終審法院首席法官馬道立首次率團訪京，其間分別與時任港澳辦主任王光亞、時任最高人民法院院長王勝俊、時任最高人民檢察院檢察長曹建明等會晤。當時王勝俊評價香港終審法院的工作，說「香港特別行政區終審法院始終以踐行法治、維護公平、弘揚正義為己任，為香港的繁榮穩定發揮了積極的作用」。他又稱，香港與內地法院間進一步加強溝通交流，有助雙方互相學習和借鑑對方的司法經驗。

相關字詞﹕愛國者治港 終審法院 最高人民法院院長周強 張舉能 周強 馬道立

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