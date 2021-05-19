優才小學爆帳目問題 校監：校長引咎辭職

原校長聶敏本學年晉升：不予置評

優才（楊殷有娣）書院是直資「一條龍」學校，今學年小一學費為3.41萬，每年吸引約3000多人報讀。該校以推動資優教育見稱，初小校舍位於旺角洗衣街，高小及中學校舍則坐落將軍澳調景嶺。本報昨晚瀏覽校網「教職員簡介」，已不見有關聶敏的介紹。

校監：校長操守問題 不涉整體運作

校監李汝大昨於信中稱，就任優才書院校監近20年以來第一次發信，稱今次小學校長違反專業操守，始料不及，又稱對他行為失當，深感惋惜，謹此致歉。李汝大稱，優才多年來管理良好，財政穩健，儲備充足，偶爾才調整學費，強調今次事件純屬小學校長個人職業操守問題，不涉及學校整體運作，無礙學校發展，「對大局影響有限」。他又表示將全面檢視學校行政和財務管理，令日後運作進一步改善。而小學校長一職，暫由副校長陳偉傑署任。

教協副會長葉建源說，涉及個人操守的學校財務問題包括教員不誠實，或有人將「錢銀落咗袋」等，倘問題牽涉校長，應由校董會調查並決定如何處理。葉說，直資學校接受公帑資助，教育局有需要確保資助使用得宜，當學校發現財務問題時，亦應向局方交代。他又說視乎問題嚴重程度，校董會處理時應向師生、家長等相關持份者交代。

過去亦有學校捲入帳目風波，浸信會沙田圍呂明才小學2018年10月被揭澳洲遊學團款項處理不當，涉事時任校長薛鳳鳴及教師文雁菁離任，教育局之後向校方發警告信。興德學校（現稱圓玄學院陳國超興德小學）2017年爆出校政風波，當時校方亦被指帳目混亂。