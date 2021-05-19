被問今年六四上街 周：視乎合法否

若不能上街 會為遇難者祈禱

周守仁以往談及六四時曾說，會告訴學生自己會上街。周守仁昨被問及今年六四會否上街，他表示，要看今年六四是否可合法上街。他說，悼念有不同的方法，以往會去公眾場合悼念，若不能上街悼念，也會為中國和六四遇難者祈禱。

被問及在《港區國安法》實施後，有否信心捍衛宗教自由，周守仁說，宗教自由是重要的基本權利，希望政府不要忘記這一點。至於國安法會否影響天主教香港教區與外國教會聯絡，周說，「現在未有這擔心，國安法比較新，要多些理解其實質是什麼，大家都仍在揣摩中」。

中央早前出手修改本港選舉制度，天主教香港教區在宗教界與以往一樣有10席，周守仁說，會沿用以往「被動配合」的方法，提供平台給有興趣參選的教友，並尊重不同教友的政治取態。周守仁又說，天主教香港教區在教育界作為辦學團體有1席，教區在全港有99間中小學，會與其他學校共同選出教育界14席選委，並非如外界所指突然多了很多票。

稱不知道內地拆十字架原因

被問及任命有否獲北京同意，周守仁說，不知道梵蒂岡有否就任命通知北京，又說這是梵蒂岡和中國政府之間的事。周多次被問及對內地處理教會問題的看法，包括拆十字架，他說，見到拆十字架覺得不開心、感覺不好，但他不知道背後的原因。至於中國政府是否打壓教會，他說不想用「打壓」字眼，望各界多點理解、多點和諧。被問及是否刻意迴避評論關於內地的問題，周說自己資訊不足，貿然評論是不明智，強調自己不是害怕，而是謹慎。