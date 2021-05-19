候任主教周守仁：團結非一式一樣 會伴年輕人同行

周守仁昨日與現任宗座署理湯漢樞機及教區輔理主教夏志誠見傳媒，周說自己本來不是很願意擔任天主教香港教區主教，因認為主教一職由教區神職辦人員出任較好，「後來因為我是耶穌會士，教宗很明確表示想我出任，我會服從教宗，教宗並無施壓」。他表示，上任後希望能幫助被社會忽略的人，也要陪伴年輕人同行，用同理心聆聽他們。

2019年一場反修例風波將社會分成黃、藍兩陣營，周守仁說，兩年前連學校社群也很分化，要修補關係需聆聽和同理心。被問及如何修補教會撕裂、重新團結社會，周守仁說，難有「完美答案」（perfect answer），但他認為需要對話，而在演講廳的對話只是一場「表演（show）」，需分小組對話。他認為，現時香港面對最大的困難是缺乏信任，相信多點對話後大家會有更多信任。他又說，團結不是一式一樣（unity is not uniformity），而是要尊重多元，在多元中找到團結（unity in plurality）。

至於政府與市民的對話是否像演講廳形式的對話，周守仁說，相信北京和香港政府不會只在演講廳中講話，若教會有可以幫到忙的角色，很願意考慮。

稱若無思想空間 學生無法成長

被問及最近兩年教育界愈來愈多限制，限制學生討論會否違背全面教育宗旨，周守仁說：「思想空間是重要的，如果沒有思想空間，學生無法成長，希望教育界有這個空間。當然我明白有些議題很敏感、要很小心處理，特別是法律有關的問題，會請法律專業人士幫我們、幫學生了解多點，了解後才能有空間繼續思考、繼續理解。」

學者：對答「穩陣」 重視年輕人

研究天主教中國教會逾35年、樹仁大學新聞與傳播學系助理教授林瑞琪形容，周守仁昨見傳媒時的對答「穩陣」，他認為可以理解，因周對教區運作細節未必很熟悉，只能說大原則，而周亦意識到教區需要修補裂痕，顯示他有遠見。林又認為，周守仁重視年輕人，與他擔任華仁書院校監多年有關，也肯「落地」與年輕人對話，若特區政府願意聽意見，相信教會樂意協助政府與年輕人對話。

反修例風波爆發，政府於2019年9月成立「對話辦公室」，工作包括安排在伊利沙伯體育館舉行唯一一場「社區對話」，以及其他閉門對話。本報昨日向負責的政策創新與統籌辦事處查詢，會否繼續舉辦對話活動，及會否邀請天主教香港教區協助，發言人回覆表示，對話辦為期6個月，其間安排和參與37場對話、會面及交流，政府會繼續通過不同途徑，與市民溝通和聆聽他們的意見。