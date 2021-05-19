候任主教周守仁：團結非一式一樣 會伴年輕人同行

【明報專訊】梵蒂岡公布教宗方濟各任命耶穌會中華省省會長周守仁接任天主教香港教區主教，周守仁昨首次以候任主教身分見傳媒，多次提到希望與年輕人同行，並要用同理心聆聽，而非只在演講廳「做show」，盼透過對話帶來信任，期望聆聽和對話可重新團結各界，但強調團結不是一式一樣，而是要在多元中找到團結。周守仁擔任香港華仁及九龍華仁書院校監多年，天主教香港教區亦是香港主要辦學團體之一，他說，希望外界給予教育界有思想的空間、讓學生成長。
周守仁昨日與現任宗座署理湯漢樞機及教區輔理主教夏志誠見傳媒，周說自己本來不是很願意擔任天主教香港教區主教，因認為主教一職由教區神職辦人員出任較好，「後來因為我是耶穌會士，教宗很明確表示想我出任，我會服從教宗，教宗並無施壓」。他表示，上任後希望能幫助被社會忽略的人，也要陪伴年輕人同行，用同理心聆聽他們。
2019年一場反修例風波將社會分成黃、藍兩陣營，周守仁說，兩年前連學校社群也很分化，要修補關係需聆聽和同理心。被問及如何修補教會撕裂、重新團結社會，周守仁說，難有「完美答案」（perfect answer），但他認為需要對話，而在演講廳的對話只是一場「表演（show）」，需分小組對話。他認為，現時香港面對最大的困難是缺乏信任，相信多點對話後大家會有更多信任。他又說，團結不是一式一樣（unity is not uniformity），而是要尊重多元，在多元中找到團結（unity in plurality）。
至於政府與市民的對話是否像演講廳形式的對話，周守仁說，相信北京和香港政府不會只在演講廳中講話，若教會有可以幫到忙的角色，很願意考慮。
稱若無思想空間 學生無法成長
被問及最近兩年教育界愈來愈多限制，限制學生討論會否違背全面教育宗旨，周守仁說：「思想空間是重要的，如果沒有思想空間，學生無法成長，希望教育界有這個空間。當然我明白有些議題很敏感、要很小心處理，特別是法律有關的問題，會請法律專業人士幫我們、幫學生了解多點，了解後才能有空間繼續思考、繼續理解。」
學者：對答「穩陣」 重視年輕人
研究天主教中國教會逾35年、樹仁大學新聞與傳播學系助理教授林瑞琪形容，周守仁昨見傳媒時的對答「穩陣」，他認為可以理解，因周對教區運作細節未必很熟悉，只能說大原則，而周亦意識到教區需要修補裂痕，顯示他有遠見。林又認為，周守仁重視年輕人，與他擔任華仁書院校監多年有關，也肯「落地」與年輕人對話，若特區政府願意聽意見，相信教會樂意協助政府與年輕人對話。
反修例風波爆發，政府於2019年9月成立「對話辦公室」，工作包括安排在伊利沙伯體育館舉行唯一一場「社區對話」，以及其他閉門對話。本報昨日向負責的政策創新與統籌辦事處查詢，會否繼續舉辦對話活動，及會否邀請天主教香港教區協助，發言人回覆表示，對話辦為期6個月，其間安排和參與37場對話、會面及交流，政府會繼續通過不同途徑，與市民溝通和聆聽他們的意見。