候任主教周守仁：團結非一式一樣 會伴年輕人同行

周守仁昨日與現任宗座署理湯漢樞機及教區輔理主教夏志誠見傳媒,周說自己本來不是很願意擔任天主教香港教區主教,因認為主教一職由教區神職辦人員出任較好,「後來因為我是耶穌會士,教宗很明確表示想我出任,我會服從教宗,教宗並無施壓」。他表示,上任後希望能幫助被社會忽略的人,也要陪伴年輕人同行,用同理心聆聽他們。

2019年一場反修例風波將社會分成黃、藍兩陣營,周守仁說,兩年前連學校社群也很分化,要修補關係需聆聽和同理心。被問及如何修補教會撕裂、重新團結社會,周守仁說,難有「完美答案」(perfect answer),但他認為需要對話,而在演講廳的對話只是一場「表演(show)」,需分小組對話。他認為,現時香港面對最大的困難是缺乏信任,相信多點對話後大家會有更多信任。他又說,團結不是一式一樣(unity is not uniformity),而是要尊重多元,在多元中找到團結(unity in plurality)。

至於政府與市民的對話是否像演講廳形式的對話,周守仁說,相信北京和香港政府不會只在演講廳中講話,若教會有可以幫到忙的角色,很願意考慮。

稱若無思想空間 學生無法成長

被問及最近兩年教育界愈來愈多限制,限制學生討論會否違背全面教育宗旨,周守仁說:「思想空間是重要的,如果沒有思想空間,學生無法成長,希望教育界有這個空間。當然我明白有些議題很敏感、要很小心處理,特別是法律有關的問題,會請法律專業人士幫我們、幫學生了解多點,了解後才能有空間繼續思考、繼續理解。」

學者:對答「穩陣」 重視年輕人

研究天主教中國教會逾35年、樹仁大學新聞與傳播學系助理教授林瑞琪形容,周守仁昨見傳媒時的對答「穩陣」,他認為可以理解,因周對教區運作細節未必很熟悉,只能說大原則,而周亦意識到教區需要修補裂痕,顯示他有遠見。林又認為,周守仁重視年輕人,與他擔任華仁書院校監多年有關,也肯「落地」與年輕人對話,若特區政府願意聽意見,相信教會樂意協助政府與年輕人對話。

反修例風波爆發,政府於2019年9月成立「對話辦公室」,工作包括安排在伊利沙伯體育館舉行唯一一場「社區對話」,以及其他閉門對話。本報昨日向負責的政策創新與統籌辦事處查詢,會否繼續舉辦對話活動,及會否邀請天主教香港教區協助,發言人回覆表示,對話辦為期6個月,其間安排和參與37場對話、會面及交流,政府會繼續通過不同途徑,與市民溝通和聆聽他們的意見。