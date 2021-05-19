駐台經貿辦停運 港府：無關疫情 4港官員簽證遭撤 學者：台方反制 官方關係陷冰點

【明報專訊】特區政府昨宣布，即日起香港經濟貿易文化辦事處（台灣）（經貿辦）停止運作，並在回應傳媒查詢時表明「與台灣現時的疫情無關」，目前無其他補充。有了解情况的消息透露，台方撤回4名港派官員的簽證。去年7月，駐港的台北經濟文化辦事處代理處長高銘村辦理工作簽證續期時，被特區政府要求簽下「支持『一個中國』切結書」，台方稱不能接受而返台。台灣學者林泉忠分析，當時已有報道稱台方會反制，他認為自去年至今台港官方關係因兩岸關係和反修例事件進入冰點時期，至昨日更低，認為事件是警示。
稱港府單方面決定 陸委會遺憾
台灣陸委會昨發出「立場說明」，稱經貿辦是依據台港2011年互設辦事處共識而成立，今港府單方面做出此一決定，台方甚感遺憾。
特區政府駐台灣經貿辦在2012年5月開幕，時任財政司長暨「港台經濟文化合作協進會」榮譽主席曾俊華出席開幕禮。根據經貿辦網站，職能包括：促進港台經貿、投資、金融服務及商務往來；增進港台文化、教育與觀光交流；為在台的港人提供協助；按需要協助處理與台灣居民入境申請有關的事宜等。
特區政府昨表示，在經貿辦暫時停止運作期間，特區政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。現時投資推廣署的投資推廣小組在台北的辦事處，正是設於經貿辦內，而辦事處的投資推廣總監職位懸空。本報向商經局查詢辦事處有否受影響，局方稱沒有補充。
消息：在台主管一職懸空兩年
台灣中央社報道，經貿辦暫停運作是因為辦事處主管無法取得台方發出的工作簽證；但同時引述台方消息人士稱，香港在台辦事處主管一、兩年前任期結束返港後，港府一直沒有派出接替人選，也沒有向台方申請相關工作簽證。
陸委會稱，無論港方基於何種原因而停止經貿辦的運僗，台方均予尊重。陸委會無回應有否停對港方人員發簽證的問題。
台灣學者林泉忠稱，今次是雙方關係惡化的連鎖反應重要一環，陸委會副主任邱垂正上周已說目前台灣在香港有8名駐港人員，簽證都將在今年內到期，年底可能輪到台北經濟文化辦事處停止運作。他提醒，兩地的辦事處一旦關閉，之後難恢復，又認為台灣殺人案疑犯陳同佳赴台自首無望，因為台港各執一詞，沒有共識。