駐台經貿辦停運 港府：無關疫情 4港官員簽證遭撤 學者：台方反制 官方關係陷冰點

稱港府單方面決定 陸委會遺憾

台灣陸委會昨發出「立場說明」，稱經貿辦是依據台港2011年互設辦事處共識而成立，今港府單方面做出此一決定，台方甚感遺憾。

特區政府駐台灣經貿辦在2012年5月開幕，時任財政司長暨「港台經濟文化合作協進會」榮譽主席曾俊華出席開幕禮。根據經貿辦網站，職能包括：促進港台經貿、投資、金融服務及商務往來；增進港台文化、教育與觀光交流；為在台的港人提供協助；按需要協助處理與台灣居民入境申請有關的事宜等。

特區政府昨表示，在經貿辦暫時停止運作期間，特區政府會繼續透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁，處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。現時投資推廣署的投資推廣小組在台北的辦事處，正是設於經貿辦內，而辦事處的投資推廣總監職位懸空。本報向商經局查詢辦事處有否受影響，局方稱沒有補充。

消息：在台主管一職懸空兩年

台灣中央社報道，經貿辦暫停運作是因為辦事處主管無法取得台方發出的工作簽證；但同時引述台方消息人士稱，香港在台辦事處主管一、兩年前任期結束返港後，港府一直沒有派出接替人選，也沒有向台方申請相關工作簽證。

陸委會稱，無論港方基於何種原因而停止經貿辦的運僗，台方均予尊重。陸委會無回應有否停對港方人員發簽證的問題。

台灣學者林泉忠稱，今次是雙方關係惡化的連鎖反應重要一環，陸委會副主任邱垂正上周已說目前台灣在香港有8名駐港人員，簽證都將在今年內到期，年底可能輪到台北經濟文化辦事處停止運作。他提醒，兩地的辦事處一旦關閉，之後難恢復，又認為台灣殺人案疑犯陳同佳赴台自首無望，因為台港各執一詞，沒有共識。