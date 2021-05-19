結束一黨專政口號違國安法否 林鄭：交法庭詮釋

鄒幸彤：不受捕風捉影消息影響悼念

支聯會副主席鄒幸彤表示，連特首林鄭月娥也不會斷言六四集會非法，質疑為何要相信某間傳媒的報道。她表示，不會因「捕風捉影」的消息而影響支聯會悼念活動。支聯會秘書蔡耀昌稱，沒聽聞上述消息，支聯會將依法辦事，難回應沒有清晰來源、也不知是否屬實的消息。支聯會促請政府尊重香港人悼念的自由和權利。

有記者昨在行會會議前問林太，港區國安法通過後，今年參與六四集會呼喊「結束一黨專政」，是否違反國安法。林太回應稱，任何公眾集會，都有一套制度來決定它是否合法或是否經過批准，她不能就別人隨便說一個情景，就回答是否可以，特別是現時仍然有「限聚令」。她續稱，一如以往，每次傳媒要她按着法律去評論究竟一件事是合法與否，一件事是容許與否，都是強人所難，「我要看看當事人在什麼情景下、有什麼企圖、意圖，然後法律是怎樣寫、證據有多少，才能夠決定；而最終法律的詮釋，都是交給香港的法庭」。

湯家驊接受查詢時表示，港區國安法的顛覆國家政權罪，要證明主辦單位有組織策劃，透過非法活動顛覆國家政權；關鍵是警方不批集會的話，集會已是非法，而「結束一黨專政」口號是顛覆中央政府，因現時是共產黨執政。他認為參與集會的人都有可能犯法，如果知道活動是有組織、策劃，顛覆中央政府，就有可能「中招」。至於議員，他稱如干犯港區國安法罪行，現時條例已列明會被DQ。

湯家驊：口號屬顛覆中央政府

最安全就唔好搞集會

至於若支聯會不主辦集會，是否就無問題，湯說要看實質，即使無公開宣稱舉行集會，也要看行動。他認為不叫「結束一黨專政」口號無問題，「最安全就唔好搞（集會）」。

有不願具名的法律界人士認為，支聯會繼續保留「結束一黨專政」綱領有極高風險，2018年國家修改《憲法》，確立共產黨的執政地位，是政權一部分，加上港區國安法，支聯會應檢視綱領。