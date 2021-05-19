梁凌杰遺願骨灰撒海 「不想留任何東西在香港」

救護員：搶救時已無心跳

死者梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從太古廣場4樓的工作平台墮下金鐘道不治。時任救護員許俊文當晚8時半接報，晚上9時許發現梁凌杰倒臥金鐘道，由消防員作心肺復蘇術急救。許俊文稱接手搶救後，發現梁昏迷不醒、沒有心跳脈搏，以及額頭受傷，已失去生命迹象。在救護車上，梁需吸入最高濃度的純氧氣，但仍沒有反應。根據救護紀錄，梁受傷情况一欄寫上「示威人仕（士）在鐵欄外跳出」和「大概由4至5層高跳下」。

接手診治梁凌杰的律敦治醫院急症室醫生余珮鳴表示，搶救期間發現梁凌杰的鼻孔和口咽內有血、前額泛紅、左下肢瘀傷、右下肢變形和泛紅；心電圖顯示其心跳停頓，故無法量度脈搏。晚上9時33分，余為梁凌杰檢查傷勢，1分鐘後正式宣告梁不治。

死因庭接下來傳召證物警員黃啟軒作供，黃在梁凌杰生前逗留的平台位置檢取39項遺物，包括iPhone 7和iPhone 5手機、殯葬心願登記表格、人壽保單、數粒藥丸、保釋紙、被扯破的黑色上衣、藍色背包、黃色雨衣、數張提款卡和會員卡等。

檢人壽保單 一年內自殺不賠償

庭上所見，梁於2018年1月中購入保額為300萬港元的人壽保險，受益人一欄被遮蓋。保單條款列明，如受保人於保單生效起計一年內自殺死亡，保險公司就保單的賠償責任僅限於退還已支付的保費。此外，梁在保單申報沒有吸煙及飲酒習慣，亦沒有高血壓和哮喘等疾病。庭上亦讀出警員陳文俊的書面供辭，顯示梁凌杰墮樓不治後，胞妹梁凱怡在警員陪同下到公眾殮房認屍。研訊本周四（20日）續。

【案件編號：CCDI-481/19】

（死因研訊第六天）

（反修例風暴）