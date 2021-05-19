區倬僖等5人集結罪成 周守仁求情

周：年輕人犯險出於正義感

5名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲）。首被告謝煒洛的大律師求情稱，被告有大志、有理想，自小夢想成為建築師，深信可改善社會，尤其在貧富懸殊的香港，並呈上被告、家人、中學校監和校長、童軍領袖、浸大舍監及同學等共28封求情信。其中華仁書院校監、候任天主教香港教區主教周守仁力證謝有良好信仰、富正義感，表示「時下年輕人以身犯險是出於正義感」，稱謝至今仍望可貢獻社會，將來為香港作正面影響。

中大學生會前會長、次被告區倬僖的大律師呈上由區寫的「自白信」，稱區曾任兩屆學生會會長，沒接受別人為他寫信的好意，只因不想他人備受牽連；又強調區願意承擔罪責。

第三被告胡耀生的大律師表示，被告案發時於機電工程署任職公務員，因本案而停職，僅以貸款維生。與胡相識10多年的一名前駐港領事更遠道寄信來港，表示胡對社會只是財產，而非威脅。庭上沒公開該領事身分。

前駐港領事稱第三被告

「是社會財產非威脅」

第四被告梁馨駿大律師透露梁怕家人擔心，裁決前才告訢家人事件。第五被告楊卓穎大律師表示，楊本為飛機維修學徒，被捕後被解僱，影響學業，現已深感後悔。

裁判官葉啓亮裁決時接納警員證供，裁定當日在旺角亞皆老街近塘尾道交界的集結者有共同目的，以雜物堵路癱瘓交通，破壞社會安寧，屬非法集結，5人更蒙面掩飾身分，裁定非法集結及使用蒙面物品罪成，另分別裁定謝以鐵通襲警、胡拉扯督察雙肩阻差辦公罪成。

官：裝束預期會衝突

葉官又表示，考慮謝、胡、梁及楊的裝束及身上物品，反映他們預期會有衝突，並利用管有的石頭、磚頭等作非法用途，分別裁定4人管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪成。另區因管有噴漆，被裁定管有物品意圖摧毁或損壞財產罪成。

【案件編號：KCCC559/20】

（反修例風暴）