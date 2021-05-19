響咹車長危駕罪脫 不小心駕駛罪成 官指無顧他人安全「嚇到警長」 考慮罰停牌

明報記者

被告張浩然（37歲），報稱專營巴士司機，原被控的危險駕駛罪指稱，他於2020年9月6日在油麻地彌敦道，在道路上危險駕駛車輛登記號碼為TR7971的雙層巴士。他另被控於同日在薄扶林道近何東夫人紀念堂外不小心駕駛同一雙層巴士。

嚴官裁決時表示，合格及謹慎的駕駛者理應全程控制好軚盤，與路人保持適當距離及車速，被告不應僅用眼角瞄向迎面而行的清潔工，又認為被告沒調節車速及車距，嚇到身在右邊石壆的警長張繼安。被告更兩度左手離軚向警方舉中指，以宣泄面對塞車等的不快情緒。

官：不專注時間短 不至危駕

惟官指被告不專注時間不長，有跟隨前方九巴行駛，沒發生突發情况，不至於危險駕駛；但他明顯無合理專注和顧及其他道路使用者安全，裁定不小心駕駛罪成。

嚴官續稱，被告駛至薄扶林道下坡段，他脫下右手手套，轉身將搖晃的背包固定再戴手套，雙手離軚7至8秒，僅用右前臂壓着軚盤。被告事發時途經至少兩個巴士站都沒「埋站」處理背包，選擇趁紅燈停車處理，惟轉燈前仍未戴好手套，直言被告理應戴好手套才開車，可見他心存僥倖駕駛，幸沒突發情况，惟風險不容忽視，裁定這項不小心駕駛罪成。

辯方確認被告於2019年有一項不小心駕駛定罪紀錄，罰款800元。辯方求情稱，本案情况特殊，並非被告慣常的駕駛態度，透露被告打算由兼職轉回全職司機，望法庭判處罰款。嚴官反駁，案件「唔係一般嘅不小心駕駛」，不認為可罰款了事。

工會理事長：判決不合理

新巴職工會理事長林錦標表示將研究判辭，待法庭判罰後再研究跟進，但未知公司如何處理。他個人認為警方要置涉事車長「於死地」，「不斷找車長錯處給法官」，雖然法庭對案件有其理解，但認為判決對車長並不合理。新巴回覆表示不評論判決。

【案件編號：KCCC 2299/20】

（反修例風暴）