14常委3繫獄 支聯會：有影響續運作

8人涉六四非法集結案 下月審

支聯會主席李卓人因其他未經批准集結案，早前被判囚；連同何俊仁、蔡耀昌昨還押，目前已有3名常委在獄中。鄒幸彤表示，該會沒直接替補方案，會如常於年度換屆選舉選出常委，目前該會繼續運作，包括在這兩周派人與警方商討六四遊行及集會安排。14名支聯會常委中，8人涉及去年六四非法集結案，案件下月11日再訊。

獲港府頒授銀紫荊星章的民主黨單仲偕和楊森昨同樣還押。單仲偕現任葵青區議會主席，該區副主席張文龍表示，單仲偕所屬的華麗選區，地區事務會由鄰近選區的區議員協助，張亦會暫代葵青區議會主席職務，至於須否重選主席視乎單仲偕會否辭任主席，最快可於7月的區議會大會中重選。

羅健熙：司庫短期從缺不影響黨務

單仲偕同樣擔任民主黨司庫，該黨主席羅健熙表示，司庫短期從缺不會影響黨務，但長遠而言，黨內文件或需司庫簽名作實，是否找人候補視乎單被判的刑期。羅健熙認為，目前涉及未經批准集結的案件，普遍出現「刑期通脹」的問題，認為衆被告已有心理準備。

（反修例風暴）