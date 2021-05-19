10‧1遊行被告全還押 5泛民首收監 陳皓桓呼「集氣再爭取」 黎智英做心形手勢

吳文遠緩刑期犯案 控方申執行刑期

本案其中6名被告陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕、蔡耀昌獲准保釋至昨日，中午休庭亦能步出法庭外午膳。控方申請撤銷他們的保釋，指出除陳皓桓及單仲偕沒有案底外，其餘4人均有相類案底。另外，針對吳文遠於2016年「反釋法遊行」中干犯兩項煽惑他人參與未經批准集結罪，2019年遭判囚14日、緩刑1年，控方以吳在緩刑期間犯下本案，申請即時執行該案監禁的刑期。

6名被告亦提出保釋申請，但遭法官胡雅文駁回，下令6人還押，至於吳文遠違反緩刑令一事，則留待判刑時處理。

旁聽者呼「沒有暴徒只有暴政」

旁聽者得悉結果後，隨即在庭內起哄，有人用粗言穢語咒罵，及呼喊「沒有暴徒，只有暴政」等口號，保安一度上前阻止。須還押的6名被告則未見有太大反應，陳皓桓步入犯人欄前，向公眾大叫「集氣再爭取」、「香港人頂硬上」。吳文遠亦有向公眾高呼，但聲音被群眾叫喊聲覆蓋，未能聽清楚內容。

同案4名被告李卓人、梁國雄、何秀蘭、黎智英因「818流水式集會」等案而服刑中，昨早被解到犯人欄時，旁聽者站起向4人揮手，又高呼「撐到底」等支持說話；梁國雄的妻子、社民連副秘書長陳寶瑩亦從公眾席上前向丈夫揮手。4人顯得雀躍，連忙揮手回應，黎智英並做出心形手勢。下午開庭前，黎智英妻子隔着犯人欄玻璃問黎智英：「食咗飯未？食咗咩？」黎笑瞇瞇回答：「粥呀，眉豆粥。」

妻問食飯未 黎笑答食眉豆粥

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌，同承認一項組織未經批准集結罪；首4人另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪；吳文遠和蔡耀昌另承認一項明知而參與未經批准集結罪。

根據案情，陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁前年9月30日在終審法院外見記者，表示會於國慶日舉行已遭警方反對的遊行，呼籲市民「抗命」參與。翌日，10名被告在銅鑼灣帶領過千市民遊行至中環，其間部分被告手持「結束專政，還政於民」橫額，各被告事後亦沒疏散群眾。

【案件編號：DCCC534/20】

明報記者

（反修例風暴）

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