【Emily】CY：歷史決定「攬炒派」入堆填區 話好多公務員冇做到do it or die

對於房屋問題，CY話「現在許多公務員有時候沒有做到『Do it or die』嘅要求」，一份文件喺部門間傳閱數周好常見；如果話改革政府施政效率，會令到原本制度「禮崩樂壞」，佢認為嗰啲「禮和樂」都係近年來嘅陋習，例如一啲惠及市民嘅工程，可以被人通過法援申請司法覆核嚟拖延。

對林鄭無意貨櫃碼頭建屋失望

葉劉：我20年前已諗緊

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀接受《思考香港》訪問，話本港民生問題都要中央提點「好慚愧」，批評現屆政府喺覓地上浪費咗時間，如成立土地供應專責小組。佢早前向特首林鄭月娥提出釋放葵涌貨櫃碼頭土地建屋，但林太話暫無計劃，葉太直言失望，並話佢20年前已經諗緊呢個問題。