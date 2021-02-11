【Emily】CY：歷史決定「攬炒派」入堆填區 話好多公務員冇做到do it or die

【明報專訊】全國政協副主席、前特首梁振英（CY）呢排頻頻點評政府政策，繼提出用大欖郊野公園邊陲建屋後，噚日網媒點新聞刊出佢接受前新聞統籌專員馮煒光訪問，傾到「內交」問題。CY話，兩地融合係呢個時代大趨勢，而馮煒光就話「攬炒派」會話呢個提議會將香港國際化特色抹去，完全只係靠晒內地。CY揶揄，「攬炒派連埋佢哋呢啲言論，已經入咗堆填區㗎喇，唔單止入咗垃圾箱，垃圾箱入面啲垃圾都入咗堆填區㗎喇」、「攬炒派唔係同我拗，唔係同你拗，而係同歷史潮流拗，歷史決定佢哋係屬於堆填區㗎」。
對於房屋問題，CY話「現在許多公務員有時候沒有做到『Do it or die』嘅要求」，一份文件喺部門間傳閱數周好常見；如果話改革政府施政效率，會令到原本制度「禮崩樂壞」，佢認為嗰啲「禮和樂」都係近年來嘅陋習，例如一啲惠及市民嘅工程，可以被人通過法援申請司法覆核嚟拖延。
對林鄭無意貨櫃碼頭建屋失望
葉劉：我20年前已諗緊
行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀接受《思考香港》訪問，話本港民生問題都要中央提點「好慚愧」，批評現屆政府喺覓地上浪費咗時間，如成立土地供應專責小組。佢早前向特首林鄭月娥提出釋放葵涌貨櫃碼頭土地建屋，但林太話暫無計劃，葉太直言失望，並話佢20年前已經諗緊呢個問題。