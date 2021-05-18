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2021年5月18日星期二
港聞二
10‧1遊行案 10泛民全認組織集結 4人因另案正服刑 控方促撤6人保釋今處理
指縱回復平靜 「香港已不屬於港人」 單仲偕嘆回歸前恐懼變成現實
屢與監牢擦身過 早料難逃入獄 蔡耀昌：社運攻守有時 守非懦弱
舉中指車長控危駕 警否認受辱誣衊 被告稱響咹為提馬路警員 控方指駕駛水平低於合理
消防指梁凌杰拒配合救援 稱猛烈掙扎致鬆手墮樓
的士運40燃彈 司機判囚4年
向政總擲物 兩16歲青年認暴動
桔梗兩負責人遭預約拘捕
疑吸入病毒DNA 華大員工非確診 化驗所總會：倘涉空氣中飄揚 不理想
17天1宗源頭不明 袁國勇：清零有機
有出疹者次針無期 林正財倡外判「過敏個案」
星洲疫情反彈 旅遊氣泡再爆
外展打針 建造業：東九龍地盤試行
報評會沒免責權 執委自言無牙虎 憂遭告誹謗「就住」查失實 一直爭取賦權不果
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曾國衞：轉載起底資料同屬「發放」 私隱專員：沒想清後果構「罔顧」元素
旺角衝突囚7年 盧建民定罪上訴獲終院受理
疫下常關入場跌七成 迪園去年蝕27億新高 須繳最少7200萬專利費 議員促華特停收
涉拍兩女童私處 教育中心導師被捕
新蒲崗搗製毒工場 兩15歲學生被捕
被問換國安處長否 李家超稱問題揣測有自我判斷
代辦寵物移民 報價及實收差近兩倍
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【明報專訊】（請看附圖）
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10‧1遊行案 10泛民全認組織集結 4人因另案正服刑 控方促撤6人保釋今處理
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