首4月5G投訴倍增 偏遠地區慢過4G

消委會表示，有投訴人買了新款5G手機，某電訊商職員極力推銷月費198元的5G計劃，稱覆蓋率達全港九成。投訴人居住地點較偏僻，查詢職員確認地址信號接收完全沒問題後簽約。不過投訴人發現在家使用手機上網時，連線速度非常緩慢，相反使用另一電訊商的手機4G網絡更快。投訴人不滿簽約時電訊商職員承諾其住址沒接收信號問題，希望解約。最後，該電訊商稱投訴人家居位置網絡大致正常，但室內個別地點或受其他外在因素影響，安排取消投訴人合約並調整費用。

電訊商推銷雙卡5G機 一卡「5變4」

另一宗投訴個案的投訴人購買5G雙卡手機，並把現有兩個4G計劃升級，但發現原來該新手機只能單卡運行5G，把兩張5G卡置入時，網絡自動降為4G LTE。投訴人不滿電訊商職員沒交代。最後投訴人接納把合約回復到4G計劃。

5G電訊服務在發展中，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀認為，消費者能查詢居住同一地區的朋友有關5G的使用經驗，了解後才參加服務計劃，「賣5G畀你嗰個人可能都未去過你嗰區，唔知道個表現」。消委會總幹事黃鳳嫺亦說，不少電訊商職員推銷「4變5」，但沒說明舊手機或許未必支援，顧客其實需購買新手機，呼籲市民需查問清楚。

（消委報告）