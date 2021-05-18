代辦寵物移民 報價及實收差近兩倍

測11公司 部分報價未含運費隔離費

寵物移民公司提供的服務項目，包括寵物身體檢查及防疫、處理運輸、出入口文件辦理等。消委會發現，不同公司報價包含的內容都有別，例如部分公司報價未有包含運費及隔離費用，要求顧客自付，或實報實銷方式繳納。另外，因應消費者的移居地，公司又會建議不同航空公司及運送方式。

以代辦一隻柴犬移居澳洲為例，消委會發現基本報價最低的公司為KaRoy International Pet Services，報價費用2萬元，但若加上運費、隔離費及辦理入境許可證費用，最終總支出5.8萬元，較基本報價高1.9倍；相反，基本報價最高的公司寵物假期，報價費用6.2萬元，但已包括寵物運費及辦理入口許可證等兩項費用，消費者雖仍要自付近1萬元寵物隔離費，惟最終總開支只較基本報價高一成半。

另外，11間公司均提供免費報價服務，7間以電郵提供報價資料，3間用即時通訊軟件回覆，惟KaRoy International Pet Services主要以電話回覆，其後在消委會要求下才以電郵提供報價單；另一公司Dogwoo Animal Travel只以短訊列出收費不包括的項目，該公司聲稱會處理全部手續，屬「一條龍」服務，消委會認為此報價方式太籠統。

倘未能上機 4稱或退款4謂不會發生

疫情下航班緊張，移民計劃或容易生變。Ferndale Kennels & Cattery、愛犬事務所及Pet Export Vet表示改期後重新辦理文件要收1200元手續費；假設寵物最終未能上機，只有4間公司表明倘問題因公司處理不當會退回部分或全部款項，有4間公司只表示該情况不會發生。

消委籲查清各地要求

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，消費者其實能自行處理寵物移民，惟因手續麻煩，便盼公司代為處理，若從頭到尾都不清楚當中手續，則不會了解服務質素是否對辦。她又提醒，不同國家或地區對動物入口要求不同，例如年齡、品種、甚至寵物是否正懷孕都會有影響，呼籲消費者查詢清楚。

明報記者

（消委報告）