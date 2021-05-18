被問換國安處長否 李家超稱問題揣測有自我判斷

【明報專訊】本今年首季錄得逾1.4萬宗罪案，較去年同期跌一成，而自《港區國安法》實施，當局共拘捕107人，當中57人被檢控。保安局長李家超昨被問及會否撤換涉光顧無牌按摩店的警方國安處長蔡展鵬，他稱警方正調查，在此之前任何評論都不適宜。
稱警調查前不宜評論
李家超昨出席撲滅罪行委員會會議後交代今年首季罪案數字，提到自港區國安法實施，警方國安處共拘捕107人，當中57人被檢控，而首宗涉及國安法的案件（即「唐英傑案」），已於高等法院展開法庭程序，下月23日開審。
警方國安處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩店而休假受查，被問到會否撤換國安處長，以及處方的資格審查是否有問題，李家超說警方正調查一名警員涉及不當行為的指控，最重要是作出全面、公平和公正的調查，而調查前任何評論都不適宜，並稱記者的問題「似乎有揣測性的自我判斷」。
一般罪行方面，今年首3月共錄得336宗勒索，按年增加逾2倍，其中裸聊勒索較去年同期大增6倍，至244宗，佔整體勒索個案逾七成；網上情緣騙案首3月錄得393宗，按年增加1倍，損失金額更上升3倍，至1.3億元。
另外，今年首3月搜獲的多類毒品均顯著上升，其中檢獲氯胺酮及大麻數量，分別上升8倍及4倍；首3月亦有367宗嚴重毒品罪行，較去年同期增加約70%。