被問換國安處長否 李家超稱問題揣測有自我判斷

稱警調查前不宜評論

李家超昨出席撲滅罪行委員會會議後交代今年首季罪案數字，提到自港區國安法實施，警方國安處共拘捕107人，當中57人被檢控，而首宗涉及國安法的案件（即「唐英傑案」），已於高等法院展開法庭程序，下月23日開審。

警方國安處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩店而休假受查，被問到會否撤換國安處長，以及處方的資格審查是否有問題，李家超說警方正調查一名警員涉及不當行為的指控，最重要是作出全面、公平和公正的調查，而調查前任何評論都不適宜，並稱記者的問題「似乎有揣測性的自我判斷」。

一般罪行方面，今年首3月共錄得336宗勒索，按年增加逾2倍，其中裸聊勒索較去年同期大增6倍，至244宗，佔整體勒索個案逾七成；網上情緣騙案首3月錄得393宗，按年增加1倍，損失金額更上升3倍，至1.3億元。

另外，今年首3月搜獲的多類毒品均顯著上升，其中檢獲氯胺酮及大麻數量，分別上升8倍及4倍；首3月亦有367宗嚴重毒品罪行，較去年同期增加約70%。