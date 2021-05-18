的士運40燃彈 司機判囚4年

前年10月20日，被告曾偉龍（32歲）駕駛的士在教育大學附近被截查，被發現車尾一紙箱內藏40支汽油彈、3樽汽油及2個點火器。辯方昨求情表示，被告在案中僅擔當運送汽油彈角色，非主要角色，更沒證據顯示他得悉汽油彈其後用途，或事件與社運有關，望法庭考慮本案不涉及投擲警員或警車情節，沒造成生命危險，判處較輕刑期。

李官隨即質疑，若有人在場吸煙，汽油彈或會失火而波及教育大學宿舍；辯方同意，惟強調被告只將汽油彈運送至空曠地方，身處宿舍時間較短。法官又表示，根據本案發生時間及牽涉的物品，地點更是教大高級職員宿舍，且有一小撮暴力分子不時利用高等學府策劃及製造武器，反問「呢個氛圍係咪同社運無關呢？」

法官判刑時指出，本案有40支組裝好的汽油彈及兩支點火器，可隨時被使用，不但數目不少而且整裝待發，一旦全數被使用，場面必定混亂及可怕，加上若在職員宿舍被意外燃點，必定產生損毁財產的風險，最終判被告監禁4年。

燒民建聯議辦 青年判勞教

另外，前年11月區議會選舉前，民建聯時任北區區議員姚銘位於粉嶺的辦事處兩次遭兩男縱火，一名案發時14歲少年事後被捕，警誡下稱「一時貪玩」，早前承認兩項縱火罪。區域法院法官練錦鴻昨判刑時表示，2019年香港處於政治動盪，年輕人在學者、政客、自稱時代代言人或在媒體上搖旗呐喊的人慫恿下犯法，不過年輕非犯罪的藉口，最終判現年15歲的被告入勞教中心；另須賠償7750元。

【案件編號：DCCC144、627/20】

（反修例風暴）