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港聞二

消防指梁凌杰拒配合救援 稱猛烈掙扎致鬆手墮樓

【明報專訊】反修例示威者梁凌杰前年6月墮下身亡，死因庭昨傳召5名消防員作供。其中4人在梁凌杰墮下前，嘗試捉着其雙手和上衣等，但最終未能把他拉回。4人均表示梁不斷掙脫，拒絕配合救援，導致最後鬆手墮樓。消防總隊目廖寶迪一度抓着梁凌杰的手腕，他形容梁「非常猛烈掙扎、反抗」，所以無法達到預期的拯救行動效果。

一度捉着梁手腕臂上衣

死者梁凌杰（終年35歲）前年6月15日從金鐘太古廣場4樓工作平台墮下金鐘道不治。消防隊長王仕賢稱，穿黃色雨衣的男子當日危站工作平台，中區消防局派員到場；警方談判人員建議消防員撤離雨衣男的視線範圍，以免刺激情緒，王遂要求隊員到地盤入口外戒備。當晚，雨衣男一度向談判人員點頭，示意打算離開棚架，惟至晚上近9時，雨衣男突然爬出棚架外墮下。

綜合證供和呈堂片段，消防總隊目廖寶迪和消防員徐煒烈最先抓着雨衣男的手，消防員鄺軍灝扯着其上衣，另一消防員梁志榮上前協助。惟雨衣男上衣被扯脫，最後赤膊墮下行人路。

廖寶迪供稱，當晚近9時見到雨衣男爬出棚架、以雙臂抱着鐵枝，他和徐煒烈遂慢慢走近。廖勸道：「你咁樣好危險，你上嚟先！」雨衣男回應：「走開！」廖見狀退後一至兩米。廖又問雨衣男「係咪好攰，不如上返嚟先？」，但不獲回應。廖以眼神示意徐煒烈後，徐先捉着雨衣男的手臂，廖緊握雨衣男手腕，雨衣男猛烈掙脫，在半空搖搖欲墜，最後跌下行人路。被問到雨衣男是否希望被拯救，廖表示難以評估，「但我覺得佢有機會跳落去」。

消防：似刻意縮手 想跣自己出去

徐煒烈供稱，雨衣男當晚步出棚架，他嘗試將其右手臂拉回棚架內，不料雨衣男「揈」開手臂。鄺軍灝則說曾用力抽起雨衣男的褲頭，可惜只能勉強扯着其黑色上衣，其間雨衣男似乎刻意縮手，「想跣自己出去」。研訊今續。

【案件編號：CCDI-481/19】

今天聆訊預告：

˙傳召診治梁凌杰的急症室醫護人員作供

˙醫護作供完畢，將傳召各一名消防員和警員

（死因研訊第五天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕金鐘 太古廣場 消防員 梁凌杰 死因研訊 反修例運動

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