舉中指車長控危駕 警否認受辱誣衊 被告稱響咹為提馬路警員 控方指駕駛水平低於合理

被告張浩然（37歲），報稱專營巴士司機，被控2020年9月6日在油麻地彌敦道危險駕駛車輛登記號碼為TR7971的雙層巴士，另被控同日在薄扶林道近何東夫人紀念堂外，在道路上不小心駕駛同一巴士。

清潔工朱佩媚供稱，當時正清潔彌敦道馬路中間花槽，看到多輛巴士迎面而來，聽到巴士響咹時「嚇一嚇」。她在盤問下同意，已習慣在馬路上推手推車逆線而行，巴士會近距離駛過。

警：其他車駛過「都無𠵱架咁近」

時任公共關係科社交媒體傳訊組的警長張繼安供稱，當日與同袍站在彌敦道馬路右邊石壆，突然聽到響咹聲，並見巴士在5至6米外駛過，稱其他車輛駛過時「都無𠵱架咁近」，形容情况危險，他隨即望向司機位，見戴粉紅色防毒面罩的司機向其方向扭軚，再用左手向他舉中指。辯方盤問時稱，張只是不滿司機向他舉中指，才虛構對方危險駕駛，張不同意。

主任裁判官嚴舜儀裁定表證成立，被告出庭自辯，稱在薄扶林道行駛時，掛在後方的背包搖晃影響他眼角視線，故脫下右手手套將其固定；礙於其左手無名指曾骨折，他習慣雙手都戴手套保護及緊吸軚盤，於是用右前臂頂着軚盤7秒，其間趁機戴回手套。

被告續稱，駛經彌敦道時，見到右方的清潔工便將軚盤轉左，惟見左邊有大量防暴警企出馬路，故用直軚行駛，及後才用右軚，從沒扭右特意威嚇石壆上的警員，而響咹是為提醒左邊站在馬路、背向他的警員小心。

控方指故意駛近嚇警 車長否認

他在盤問下承認曾向警方舉中指，稱當日塞車，又要顧及於巴士站橫泊的警車及馬路上的警員，「我係嬲嘅」。控方指稱，被告邊舉中指邊響咹駕駛是低於合理駕駛水平，以及他是故意駛近威嚇警員，被告否認。控辯雙今日結案陳辭。

【案件編號：KCCC2299/20】

（反修例風暴）