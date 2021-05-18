港聞

港聞二

舉中指車長控危駕 警否認受辱誣衊 被告稱響咹為提馬路警員 控方指駕駛水平低於合理

【明報專訊】新巴司機被指去年9月6日九龍遊行期間，駕駛970號巴士至油麻地彌敦道時無故響咹、駛近警員及清潔工，並於薄扶林道雙手離軚，他否認危險駕駛及不小心駕駛兩罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。藝人張繼聰胞弟、警長張繼安供稱，他當時站在馬路石壆聽到響咹聲，並見巴士駛近，轉頭便看見司機扭軚及向他舉中指。辯方質疑張因不滿司機舉中指才虛構對方危險駕駛，張不同意。

被告張浩然（37歲），報稱專營巴士司機，被控2020年9月6日在油麻地彌敦道危險駕駛車輛登記號碼為TR7971的雙層巴士，另被控同日在薄扶林道近何東夫人紀念堂外，在道路上不小心駕駛同一巴士。

清潔工朱佩媚供稱，當時正清潔彌敦道馬路中間花槽，看到多輛巴士迎面而來，聽到巴士響咹時「嚇一嚇」。她在盤問下同意，已習慣在馬路上推手推車逆線而行，巴士會近距離駛過。

警：其他車駛過「都無𠵱架咁近」

時任公共關係科社交媒體傳訊組的警長張繼安供稱，當日與同袍站在彌敦道馬路右邊石壆，突然聽到響咹聲，並見巴士在5至6米外駛過，稱其他車輛駛過時「都無𠵱架咁近」，形容情况危險，他隨即望向司機位，見戴粉紅色防毒面罩的司機向其方向扭軚，再用左手向他舉中指。辯方盤問時稱，張只是不滿司機向他舉中指，才虛構對方危險駕駛，張不同意。

主任裁判官嚴舜儀裁定表證成立，被告出庭自辯，稱在薄扶林道行駛時，掛在後方的背包搖晃影響他眼角視線，故脫下右手手套將其固定；礙於其左手無名指曾骨折，他習慣雙手都戴手套保護及緊吸軚盤，於是用右前臂頂着軚盤7秒，其間趁機戴回手套。

被告續稱，駛經彌敦道時，見到右方的清潔工便將軚盤轉左，惟見左邊有大量防暴警企出馬路，故用直軚行駛，及後才用右軚，從沒扭右特意威嚇石壆上的警員，而響咹是為提醒左邊站在馬路、背向他的警員小心。

控方指故意駛近嚇警 車長否認

他在盤問下承認曾向警方舉中指，稱當日塞車，又要顧及於巴士站橫泊的警車及馬路上的警員，「我係嬲嘅」。控方指稱，被告邊舉中指邊響咹駕駛是低於合理駕駛水平，以及他是故意駛近威嚇警員，被告否認。控辯雙今日結案陳辭。

【案件編號：KCCC2299/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕彌敦道 九龍遊行 不小心駕駛 危險駕駛 新巴司機 反修例運動

上 / 下一篇新聞

10‧1遊行案 10泛民全認組織集結 4人因另案正服刑 控方促撤6人保釋今處理
10‧1遊行案 10泛民全認組織集結 4人因另案正服刑 控方促撤6人保釋今處理
指縱回復平靜 「香港已不屬於港人」 單仲偕嘆回歸前恐懼變成現實
指縱回復平靜 「香港已不屬於港人」 單仲偕嘆回歸前恐懼變成現實
屢與監牢擦身過 早料難逃入獄 蔡耀昌：社運攻守有時 守非懦弱
屢與監牢擦身過 早料難逃入獄 蔡耀昌：社運攻守有時 守非懦弱
消防指梁凌杰拒配合救援 稱猛烈掙扎致鬆手墮樓
消防指梁凌杰拒配合救援 稱猛烈掙扎致鬆手墮樓
的士運40燃彈 司機判囚4年
的士運40燃彈 司機判囚4年
向政總擲物 兩16歲青年認暴動
向政總擲物 兩16歲青年認暴動
桔梗兩負責人遭預約拘捕
桔梗兩負責人遭預約拘捕
疑吸入病毒DNA 華大員工非確診 化驗所總會：倘涉空氣中飄揚 不理想
疑吸入病毒DNA 華大員工非確診 化驗所總會：倘涉空氣中飄揚 不理想
17天1宗源頭不明 袁國勇：清零有機
17天1宗源頭不明 袁國勇：清零有機
有出疹者次針無期 林正財倡外判「過敏個案」
有出疹者次針無期 林正財倡外判「過敏個案」
星洲疫情反彈 旅遊氣泡再爆
星洲疫情反彈 旅遊氣泡再爆
外展打針 建造業：東九龍地盤試行
外展打針 建造業：東九龍地盤試行
報評會沒免責權 執委自言無牙虎 憂遭告誹謗「就住」查失實 一直爭取賦權不果
報評會沒免責權 執委自言無牙虎 憂遭告誹謗「就住」查失實 一直爭取賦權不果
fb數據：倘提示屬假照 八成用戶不分享
fb數據：倘提示屬假照 八成用戶不分享
曾國衞：轉載起底資料同屬「發放」 私隱專員：沒想清後果構「罔顧」元素
曾國衞：轉載起底資料同屬「發放」 私隱專員：沒想清後果構「罔顧」元素
旺角衝突囚7年 盧建民定罪上訴獲終院受理
旺角衝突囚7年 盧建民定罪上訴獲終院受理
疫下常關入場跌七成 迪園去年蝕27億新高 須繳最少7200萬專利費 議員促華特停收
疫下常關入場跌七成 迪園去年蝕27億新高 須繳最少7200萬專利費 議員促華特停收
涉拍兩女童私處 教育中心導師被捕
涉拍兩女童私處 教育中心導師被捕
新蒲崗搗製毒工場 兩15歲學生被捕
新蒲崗搗製毒工場 兩15歲學生被捕
被問換國安處長否 李家超稱問題揣測有自我判斷
被問換國安處長否 李家超稱問題揣測有自我判斷
代辦寵物移民 報價及實收差近兩倍
代辦寵物移民 報價及實收差近兩倍
首4月5G投訴倍增 偏遠地區慢過4G
首4月5G投訴倍增 偏遠地區慢過4G
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】CY：歷史決定「攬炒派」入堆填區 話好多公務員冇做到do it or die
【Emily】CY：歷史決定「攬炒派」入堆填區 話好多公務員冇做到do it or die
【Emily】最後一舖結業 裕民坊清場
【Emily】最後一舖結業 裕民坊清場
【Emily】兩區議員辭職 姚躍生：以曾為民選議員為榮
【Emily】兩區議員辭職 姚躍生：以曾為民選議員為榮
【Emily】鄧飛話一人一票要同智商 校友阿廷：理論何來？
【Emily】鄧飛話一人一票要同智商 校友阿廷：理論何來？
【Emily】經營困難 旺角教協內書店結業
【Emily】經營困難 旺角教協內書店結業
【Emily】「不再恐同日」 英領館掛彩虹旗
【Emily】「不再恐同日」 英領館掛彩虹旗