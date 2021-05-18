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新蒲崗搗製毒工場 兩15歲學生被捕

【明報專訊】警方上周六（15日）傍晚在新蒲崗一工廈的分租房間內搗破製毒工場，檢獲市值1370萬元的固體氯胺酮（K仔）及液態氯胺酮，拘捕4人，包括兩名15歲學生。

檢1370萬元K仔

警方東九龍總區探員早前根據線報，調查一個由黑幫操縱的販毒集團，涉嫌利用青少年販毒及製毒。警方上周六傍晚突擊搜查新蒲崗景福街114號一個分租房間，檢獲4.5公斤結晶狀半製成品K仔及21公斤液態K仔，以39個水樽盛載。警方同時檢獲一批包裝工具，包括電子磅、熱封機等，以及一個有殘餘毒品的煮食煲。

警方翌晨展開拘捕行動，在多區拘捕4人，包括兩名15歲學生、一名18歲學生，以及一名26歲報稱銷售員的男子。其中一名15歲學生負責製毒，另一名15歲學生則利用自己寓所作毒品儲存及分銷中心；18歲學生則用自己的身分證租用上述工廈單位。他們涉嫌製毒及販毒被捕，部分人有三合會背景。

警：青少年被招攬製毒販毒

警方指出，以往不法分子多利用未成年者運送毒品，他們對販毒集團運作認識不多，惟近年發現販毒集團招攬未成年者擔當一些更重要的角色，例如製毒及販毒，而招攬他們的人多是一些剛成年的青少年，負責招攬、出糧、分配人手、教授製毒方法等。警方稱，不法分子看準青少年疫情下不用上課、想搵快錢的心態，在社交網站招攬人手，報酬由數千至1萬元不等。

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