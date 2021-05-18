涉拍兩女童私處 教育中心導師被捕

疑犯以色列籍 其他學童揭發

早前有網民於facebook群組表示，經朋友轉告大埔太和中心一間兒童教育中心發生懷疑風化案，該中心一名外籍男導師要求一名約7歲女生坐在沒有閉路電視鏡頭的位置，拍攝女童私處，當時有其他男同學在場，有學童下課後告知家長揭發事件。警方回覆稱，上周六（15日）下午5時許接獲家長報案，稱兩名分別6歲及7歲的女童於太和路一個室內地點被不恰當對待，經調查後拘捕一名32歲以色列籍男子，他涉嫌虐兒。案件交大埔警區刑事調查隊第3隊跟進。

家長查詢退款 中心：逐一溝通

本報昨午到涉事的蔚藍英語教育中心了解，有家長到來查詢退款事宜，中心職員表示事件已交警方處理，並逐一與家長溝通，暫時沒有進一步回應。

家長王女士的子女在涉事中心旁的另一家教育中心上課，她認為涉事女童「好慘」，「好彩自己小朋友唔係讀呢間」，又說一眾家長對涉事教育中心再沒有信心。她認為家長和學校均應教導小孩保護自己，自己亦會為子女選擇相熟及其他家長推薦的教育中心。

近日亦曾發生兒童遭補習社導師非禮案。上周五（14日）晚，警方報稱一名4歲男童在九龍城太子道西一所補習社內遭一名女補習老師非禮，警方正追緝該名年約30至40歲、肥身材、長黑髮的女子。