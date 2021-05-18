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疫下常關入場跌七成 迪園去年蝕27億新高 須繳最少7200萬專利費 議員促華特停收

【明報專訊】新冠疫情下曾多次停開的香港迪士尼樂園公布業績，連續第六年「見紅」，2020財政年度（2019年10月至2020年9月）入場人次按年跌逾七成至170萬，年度淨虧損由對上一個財政年度的1.05億元，急增至26.62億元，兩者均是樂園自2005年開幕以來最差，而樂園仍要向華特迪士尼公司支付最少7200萬元專利權費。樂園本年度已動用華特迪士尼提供的21億元周轉信貸，有立法會議員促請華特迪士尼共渡時艱，停收專利權費。

香港迪士尼樂園昨公布2020財政年度業績，稱受疫情打擊，全球旅遊業面對史無前例的不明朗和挑戰，樂園整個財政年度有約六成日子需關閉，酒店亦作有限度服務，導致收入按年跌76%至14.4億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為負14.7億元，年度淨虧損26.62億元。

華特借21億周轉 今年度動用

因停開及設人數上限等，樂園2020年度入場人次按年跌73%至170萬，當中七成半屬本地客；人均消費按年減18%；酒店入住率15%，按年跌59個百分點；酒店房均消費則升22%。華特迪士尼向樂園提供21億元周轉信貸，樂園在今個財政年度動用部分信貸，支持營運資金及業務需要。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）稱，樂園疫情下經常停開，造成歷來最大虧損，故調整營運，將同期總成本及支出按年減41%至29億元。他說樂園向華特迪士尼繳付的管理費是按表現為本，故2020年度毋須繳付，惟仍須付專利權費。根據2019年立法會文件，政府與迪士尼公司協議，樂園向華特迪士尼繳付專利權費定為收入的5%至10%，以2020年度收入推算，專利權費約為7200萬至約1.44億元。

CEO：無計劃裁員或加價

莫偉庭說，樂園於疫情下保持逾7000個職位，過去18個月人手有流失，但無裁員，現亦無計劃裁員，亦無計劃向立法會申請撥款或上調票價。他說全新日間「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演將於6月30日登場，暫無法預計今個財政年度能否轉虧為盈。

旅遊界立法會議員姚思榮預期樂園2021年度繼續「見紅」，且循環貸款有還款利息，加上日常營運開支，關注樂園的現金流。他認為華特迪士尼應停收2020年度的專利權費，以顯示與樂園共渡時艱。

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