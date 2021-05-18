旺角衝突囚7年 盧建民定罪上訴獲終院受理

10‧5審 刑期上訴駁回

申請方提出10條法律問題，認為相關問題具重大而廣泛重要的法律論點。有關問題包括爭議原審法官引導陪審團時，錯誤指導陪審團視盧建民與其他被告集結在一起時，有意做出擾亂秩序、威嚇、侮辱或挑撥行為，便等同他們有「共同目的」。申請方又質疑，「共同目的」是否需建基被告之間的溝通和理解，被告又是否需要有互相幫助的共同意圖。

申請方另爭議暴動和非法集結罪是否包含伙同犯案（joint enterprise）的法律原則，而一名被告在案發現場出現，卻沒做出擾亂秩序或威嚇等行為時，是否已足以入罪。

此外，申請方指出，本案控罪書沒提及盧建民和「其他不知名人士」集結在一起，只提及盧和其餘3名被告，最終卻只有盧被定罪，質疑情况有否構成重大不公。

只限「伙同犯案共同目的」議題

署理首席法官李義一度在庭上質疑，部分問題屬個別案件情况，與法律原則無關。代表盧建民的資深大律師李志喜回應，相關情况與法官引導陪審團的內容有關，質疑原審法官引導時，聲言各被告可透過點頭、眨眼示意、表情會意等行為達成協議的內容嚴重混亂，「究竟什麼是表情會意（knowing look）？」最終終審法院批准申請方的定罪上訴，但只限於爭議伙同犯案、共同目的等議題，並於今天頒布書面裁決理由。

【案件編號：FAMC12/20】