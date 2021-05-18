港聞

港聞二

旺角衝突囚7年 盧建民定罪上訴獲終院受理

【明報專訊】2016年旺角衝突，本土民主前線前發言人梁天琦及同案被告盧建民早前被裁定暴動和襲警罪成，二人分別判囚6和7年。盧建民昨向終審法院申請上訴定罪和刑期的許可。終院聽畢陳辭後，批准定罪上訴許可，但駁回刑期上訴許可。案件排期至10月5日。

10‧5審 刑期上訴駁回

申請方提出10條法律問題，認為相關問題具重大而廣泛重要的法律論點。有關問題包括爭議原審法官引導陪審團時，錯誤指導陪審團視盧建民與其他被告集結在一起時，有意做出擾亂秩序、威嚇、侮辱或挑撥行為，便等同他們有「共同目的」。申請方又質疑，「共同目的」是否需建基被告之間的溝通和理解，被告又是否需要有互相幫助的共同意圖。

申請方另爭議暴動和非法集結罪是否包含伙同犯案（joint enterprise）的法律原則，而一名被告在案發現場出現，卻沒做出擾亂秩序或威嚇等行為時，是否已足以入罪。

此外，申請方指出，本案控罪書沒提及盧建民和「其他不知名人士」集結在一起，只提及盧和其餘3名被告，最終卻只有盧被定罪，質疑情况有否構成重大不公。

只限「伙同犯案共同目的」議題

署理首席法官李義一度在庭上質疑，部分問題屬個別案件情况，與法律原則無關。代表盧建民的資深大律師李志喜回應，相關情况與法官引導陪審團的內容有關，質疑原審法官引導時，聲言各被告可透過點頭、眨眼示意、表情會意等行為達成協議的內容嚴重混亂，「究竟什麼是表情會意（knowing look）？」最終終審法院批准申請方的定罪上訴，但只限於爭議伙同犯案、共同目的等議題，並於今天頒布書面裁決理由。

【案件編號：FAMC12/20】

相關字詞﹕伙同犯案 盧建民 暴動罪上訴 旺角衝突

上 / 下一篇新聞

10‧1遊行案 10泛民全認組織集結 4人因另案正服刑 控方促撤6人保釋今處理
10‧1遊行案 10泛民全認組織集結 4人因另案正服刑 控方促撤6人保釋今處理
指縱回復平靜 「香港已不屬於港人」 單仲偕嘆回歸前恐懼變成現實
指縱回復平靜 「香港已不屬於港人」 單仲偕嘆回歸前恐懼變成現實
屢與監牢擦身過 早料難逃入獄 蔡耀昌：社運攻守有時 守非懦弱
屢與監牢擦身過 早料難逃入獄 蔡耀昌：社運攻守有時 守非懦弱
舉中指車長控危駕 警否認受辱誣衊 被告稱響咹為提馬路警員 控方指駕駛水平低於合理
舉中指車長控危駕 警否認受辱誣衊 被告稱響咹為提馬路警員 控方指駕駛水平低於合理
消防指梁凌杰拒配合救援 稱猛烈掙扎致鬆手墮樓
消防指梁凌杰拒配合救援 稱猛烈掙扎致鬆手墮樓
的士運40燃彈 司機判囚4年
的士運40燃彈 司機判囚4年
向政總擲物 兩16歲青年認暴動
向政總擲物 兩16歲青年認暴動
桔梗兩負責人遭預約拘捕
桔梗兩負責人遭預約拘捕
疑吸入病毒DNA 華大員工非確診 化驗所總會：倘涉空氣中飄揚 不理想
疑吸入病毒DNA 華大員工非確診 化驗所總會：倘涉空氣中飄揚 不理想
17天1宗源頭不明 袁國勇：清零有機
17天1宗源頭不明 袁國勇：清零有機
有出疹者次針無期 林正財倡外判「過敏個案」
有出疹者次針無期 林正財倡外判「過敏個案」
星洲疫情反彈 旅遊氣泡再爆
星洲疫情反彈 旅遊氣泡再爆
外展打針 建造業：東九龍地盤試行
外展打針 建造業：東九龍地盤試行
報評會沒免責權 執委自言無牙虎 憂遭告誹謗「就住」查失實 一直爭取賦權不果
報評會沒免責權 執委自言無牙虎 憂遭告誹謗「就住」查失實 一直爭取賦權不果
fb數據：倘提示屬假照 八成用戶不分享
fb數據：倘提示屬假照 八成用戶不分享
曾國衞：轉載起底資料同屬「發放」 私隱專員：沒想清後果構「罔顧」元素
曾國衞：轉載起底資料同屬「發放」 私隱專員：沒想清後果構「罔顧」元素
疫下常關入場跌七成 迪園去年蝕27億新高 須繳最少7200萬專利費 議員促華特停收
疫下常關入場跌七成 迪園去年蝕27億新高 須繳最少7200萬專利費 議員促華特停收
涉拍兩女童私處 教育中心導師被捕
涉拍兩女童私處 教育中心導師被捕
新蒲崗搗製毒工場 兩15歲學生被捕
新蒲崗搗製毒工場 兩15歲學生被捕
被問換國安處長否 李家超稱問題揣測有自我判斷
被問換國安處長否 李家超稱問題揣測有自我判斷
代辦寵物移民 報價及實收差近兩倍
代辦寵物移民 報價及實收差近兩倍
首4月5G投訴倍增 偏遠地區慢過4G
首4月5G投訴倍增 偏遠地區慢過4G
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】CY：歷史決定「攬炒派」入堆填區 話好多公務員冇做到do it or die
【Emily】CY：歷史決定「攬炒派」入堆填區 話好多公務員冇做到do it or die
【Emily】最後一舖結業 裕民坊清場
【Emily】最後一舖結業 裕民坊清場
【Emily】兩區議員辭職 姚躍生：以曾為民選議員為榮
【Emily】兩區議員辭職 姚躍生：以曾為民選議員為榮
【Emily】鄧飛話一人一票要同智商 校友阿廷：理論何來？
【Emily】鄧飛話一人一票要同智商 校友阿廷：理論何來？
【Emily】經營困難 旺角教協內書店結業
【Emily】經營困難 旺角教協內書店結業
【Emily】「不再恐同日」 英領館掛彩虹旗
【Emily】「不再恐同日」 英領館掛彩虹旗