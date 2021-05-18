曾國衞：轉載起底資料同屬「發放」 私隱專員：沒想清後果構「罔顧」元素

曾國衞稱，為有效針對打擊起底行為，建議3方面修訂：在《私隱條例》加入針對起底的罪行；賦予私隱專員刑事調查和檢控的權力；以及賦予私隱專員法定權力要求糾正涉及起底的內容。修例建議罪行需包括以下元素：任何人在未經資料當事人同意下披露其個人資料；意圖或罔顧該項披露是否會令資料當事人或其家人蒙受威脅、恐嚇、騷擾或心理傷害；以及該項披露導致資料當事人或其家人蒙受心理傷害。

周浩鼎指「心理傷害」門檻高

專員：免無意識行為亦入罪

民建聯周浩鼎認為，起底要對受害人或家人造成心理傷害，入罪門檻高；建議若只監禁兩年的罪行，不需證明蒙受心理傷害也可，否則「等於畀咗位佢走」。鍾麗玲稱，以往很多起底案件都涉家人情侶間爭吵，而將親友資料放到網上，在當事人未同意下披露出來，如不加入當事人蒙受心理傷害的元素，會將無意識的做法變成刑事罪行。

曾否認護權貴 稱新聞可免責

熱血公民鄭松泰認為，起底「刑事化」、最高囚5年是不合比例。他說不時有傳媒揭發官員囤地劏房、國籍等問題，認為修例令條例變成保護權貴，問報道披露個人資料會否犯法。曾國衞反駁其批評是子虛烏有，修例是為遏止歪風，任何人違法都一律被檢控，強調如屬新聞活動和符合公眾利益，私隱條例有免責條款。

經民聯梁美芬關注如何跨境要求外國平台糾正、將起底資料下架。鍾麗玲稱，很多時公署發出移除通知，本地平台都會合作，海外平台若沒回應，會聯絡當地資料監管機構協助。