fb數據：倘提示屬假照 八成用戶不分享

法新社：示威沉寂 假資訊亦減

AFP亞太區查核部門每月撰寫逾150份查核報告，每份涉5至30篇網上帖文不等，在港約有10名員工專責核實網上信息。AFP記者透過向專家求證、以搜尋引擎尋找圖片或影片來源等查核資訊。Blundy說，反修例運動期間，網上資訊急增，失實信息隨之增多，而去年疫情爆發初期虛假資訊亦曾上升，近來示威轉趨沉寂，本港相關資訊亦減少。

AFP曾查核多條有關反修例運動的虛假資訊，包括發現一張多名警員展示委任證以反對特首林鄭月娥的相片屬改圖，亦證實有人以舊相誤導讀者，稱有小學在社運期間讓學生模仿示威者裝扮。

傳言深入人心 再努力亦難扭

不過並非所有事都能查出真相，Blundy說部分涉陰謀論難以核實，又稱8．31太子站事件有傳言指稱警方打死人，雖然有本地查核組織做事實查核，解釋多少人在太子站遭拘留或送院等，惟仍有人相信當晚有人去世。她說當傳言已深入人心，查核組織再努力亦難以扭轉大眾想法。

雖然本港社會信任度較低、有人亦對主流傳媒抱懷疑，Blundy相信大眾仍希望有不偏不倚的媒體，助他們理解世事、核實網上資訊等，她亦認同查核工作有效阻止虛假資訊散播。Blundy說本港虛假信息量已回落，她不評論需否立法規管失實資訊，稱作為記者冀可在新聞自由下工作。

（規管新聞之二）