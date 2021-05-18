港聞

港聞二

報評會沒免責權 執委自言無牙虎 憂遭告誹謗「就住」查失實 一直爭取賦權不果

【明報專訊】規管假新聞議題近月在社會發酵，特首林鄭月娥月初稱需時研究，目前無立法時間表，但表明會嚴肅處理。未有法例規管下，市民可向報業評議會投訴失實報道，報評會執委、中大學者蘇鑰機認為，報評會在業界自我約束問題「某程度發揮作用、好過無」，惟他稱該會的言論無法律免責權，致其評定報道是否失實時要「就住」，免反遭報刊控告誹謗，報評會因此變成「無牙老虎」；蘇又指該會一直向政府爭取有類近消委會的部分免責權，令報評會賦權發揮作用，但一直未獲回應。

【系列完】

明報記者 黃焯謙 馮樂琳

報評會在2000年成立，接受公眾對報刊投訴，現有8份會員報章，但部分本港主流報章沒加入，亦不包括網媒及電子傳媒。報評會上年度接146宗投訴，按年多約1.5倍（見圖）。該會網頁披露7宗於2019年處理有關失實報道投訴的個案，當中5宗轉交涉事傳媒跟進或去信提醒；1宗涉事報章接投訴後已登報澄清；餘下1宗報評會去信要求涉事報社澄清。

中大新聞與傳播學院教授兼報評會執委蘇鑰機說，據其個人看法，因報評會言論不受法律免責權保障，令該會評定某報道失實時，會擔心反遭報章控告，故該會處理投訴力度未必足夠，成為「無牙老虎」。他說倘政府願賦法律免責權，「報評會可以做多好多事」，而該會爭取有關權利但不果，他認為當局需解釋未賦權原因。

翻查立法會會議紀錄，民政事務委員會2001年曾討論報評會爭取有限度豁免誹謗權，保障其討論裁決時免因誹謗而遭起訴。時任記協主席麥燕庭說，相關建議令報評會可自由評論，市民批評新聞界時卻須承擔個人責任，擔心窒礙表達意見自由。民政事務局代表當時稱，處理市民對傳媒關注的最佳方法，是由新聞界自行成立一個有效的自律機制。

部分媒體不配合 自我監管難取信

倘要市民信服業界自我監管機制，蘇鑰機認為傳媒遭投訴時亦需配合報評會調查。他說有傳媒不與報評會合作，部分甚至不瞅不睬，增調查難度。蘇冀傳媒遇投訴時向該會提供資料，但業界似乎對加強報評會投訴制度成效未有共識。

記協：自訂嚴謹標準好過立法

記協主席楊健興說，報評會就失實報道等問題提出意見，對會員傳媒有一定制約，其工作非全無作用，但本港傳媒環境較複雜、政治化，業界「走埋一齊做自我監管機制，難度相當大」。他認為傳媒處理新聞時倘採用較嚴謹標準，做足核實工夫，向社會展示媒體質素，比政府立法規管好。

港大新聞及傳媒研究中心實務副教授鍛治本正人表示，訂立法例的替代方案，是業界自行牽頭提升報道水平，「的確部分有政治取態的傳媒，將新聞和評論混為一談」，令讀者混淆。他以處理自殺新聞為例，普遍傳媒認同並執行世衛建議的相關守則，認為本港傳媒應共同制訂處理網上信息的守則。他說，現有不少新聞機構，在未經核實下報道網上廣泛流傳的信息，甚至認為「廣泛流傳」已構成新聞元素，「是極不負責任的行為」。

學者：讀者亦有責 需新聞教育

鍛治本正人亦指出，讀者不是全無責任，部分人傾向看自己同意的信息、非常政治化的fb專頁，「若讀者只相信不合理的事並經常分享，亦需要改變這行為」，故新聞教育也是立法以外處理「假新聞」的方案。他承認，要傳媒團結自律是非常理想且需時以年計的做法，「但不代表難便什麼都不做」。

（規管新聞之二）

相關字詞﹕報評會 鍛治本正人 楊健興 記協 蘇鑰機 假新聞

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